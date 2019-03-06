Засідання РНБО по "Укроборонпрому" відбудеться сьогодні о 16:00
Київ • УНН
КИЇВ. 6 березня. УНН. Засідання Ради національної безпеки і оборони (РНБО) щодо реформування "Укроборонпрому" відбудеться сьогодні о 16:00. Про це УНН стало відомо із джерел в РНБО.
"Є інформація, що засідання буде о четвертій", - зазначило джерело.
Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко заявив, що у середу, 6 березня, планується проведення засідання РНБО з питань реформування "Укроборонпрому".
Раніше Президент України заявив, що підписав указ про звільнення Олега Гладковського з посади першого заступника секретаря РНБО.
Як повідомляв УНН, Генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що наступного тижня планує пред'явити підозру ”усім винним” у розкраданні в Збройних силах України.