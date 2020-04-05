Заседание ОПЕК+ отложили из-за спора между Саудовской Аравией и Россией

КИЕВ. 5 апреля. УНН. Саудовская Аравия выступила с резкой критикой России, поставив под угрозу достижение соглашения о стабилизации цен на нефть. Ранее ожидалось, что объявление о договоренности будет сделано во время телеконференции между двумя странами в понедельник, передает УНН со ссылкой на Reuters и Голос Америки.