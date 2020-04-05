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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 96240 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 102541 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 104633 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 103720 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 112132 просмотра

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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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5 марта, 08:58 • 105060 просмотра

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4 марта, 15:53 • 131524 просмотра

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Заседание ОПЕК+ отложили из-за спора между Саудовской Аравией и Россией

Заседание ОПЕК+ отложили из-за спора между Саудовской Аравией и Россией

Киев  •  УНН

 • 24455 просмотра

КИЕВ. 5 апреля. УНН. Саудовская Аравия выступила с резкой критикой России, поставив под угрозу достижение соглашения о стабилизации цен на нефть. Ранее ожидалось, что объявление о договоренности будет сделано во время телеконференции между двумя странами в понедельник, передает УНН со ссылкой на Reuters и Голос Америки.

В субботу Саудовская Аравия раскритиковала Россию, потому что увидела в ее действиях попытки возложить на королевство вину за нестабильность на нефтяном рынке. “Именно Россия отказалась договариваться, в то время, как королевство и 22 другие страны пытались убедить Россию увеличить ограничения и продлить действие соглашения”, — заявил саудовский министр иностранных дел принц Фейзал. Он также заявил, что попытки России представить ситуацию, как “королевство планировало избавиться производителей сланцевой нефти” также неправомерными, пишет Reuters.

Министр энергетики страны принц Абдулазиз бин Салман раскритиковал российского министра энергетики Александра Новака за его заявления, что якобы именно Саудовская Аравия хотела повредить сланцевом нефтедобычи. Принц “выразил удивление попытками втянуть Саудовскую Аравию в противостояние против отрасли по добыче сланцевой нефти, что является абсолютно несправедливым, как хорошо понимают наши российские друзья”, — говорится в заявлении.

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Падение цен на нефть вредит в том числе и нефтедобывающей отрасли в США. Быстрый рост добычи сланцевой нефти в течение последних лет, вывело США на ведущие позиции среди мировых нефтепроизводителей.

В марте во время встречи с ОПЕК, Россия не поддержала новую договоренность о повышении ограничений, что побудило Саудовскую Аравию заявить о наращивании продаж до 12 млн баррелей в день из около 9,7 миллиона в феврале. Россия и ОАЭ в то время также заявили о планах увеличить продажи. Это и уменьшение спроса на нефть на фоне пандемии коронавируса, привело к значительному падению цен на нефть и рыночной нестабильности.

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