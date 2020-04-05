Заседание ОПЕК+ отложили из-за спора между Саудовской Аравией и Россией
Киев • УНН
КИЕВ. 5 апреля. УНН. Саудовская Аравия выступила с резкой критикой России, поставив под угрозу достижение соглашения о стабилизации цен на нефть. Ранее ожидалось, что объявление о договоренности будет сделано во время телеконференции между двумя странами в понедельник, передает УНН со ссылкой на Reuters и Голос Америки.
В субботу Саудовская Аравия раскритиковала Россию, потому что увидела в ее действиях попытки возложить на королевство вину за нестабильность на нефтяном рынке. “Именно Россия отказалась договариваться, в то время, как королевство и 22 другие страны пытались убедить Россию увеличить ограничения и продлить действие соглашения”, — заявил саудовский министр иностранных дел принц Фейзал. Он также заявил, что попытки России представить ситуацию, как “королевство планировало избавиться производителей сланцевой нефти” также неправомерными, пишет Reuters.
Министр энергетики страны принц Абдулазиз бин Салман раскритиковал российского министра энергетики Александра Новака за его заявления, что якобы именно Саудовская Аравия хотела повредить сланцевом нефтедобычи. Принц “выразил удивление попытками втянуть Саудовскую Аравию в противостояние против отрасли по добыче сланцевой нефти, что является абсолютно несправедливым, как хорошо понимают наши российские друзья”, — говорится в заявлении.
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Падение цен на нефть вредит в том числе и нефтедобывающей отрасли в США. Быстрый рост добычи сланцевой нефти в течение последних лет, вывело США на ведущие позиции среди мировых нефтепроизводителей.
В марте во время встречи с ОПЕК, Россия не поддержала новую договоренность о повышении ограничений, что побудило Саудовскую Аравию заявить о наращивании продаж до 12 млн баррелей в день из около 9,7 миллиона в феврале. Россия и ОАЭ в то время также заявили о планах увеличить продажи. Это и уменьшение спроса на нефть на фоне пандемии коронавируса, привело к значительному падению цен на нефть и рыночной нестабильности.