Засідання ОПЕК+ відклали через суперечку між Саудівською Аравією та Росією

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Київ • УНН

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КИЇВ. 5 квітня. УНН. Саудівська Аравія виступила з різкою критикою Росії, поставивши під загрозу досягнення угоди про стабілізацію нафтових цін. Раніше очікувалось, що оголошення про домовленість буде зроблено під час телеконференції між двома країнами в понеділок, передає УНН із посиланням на Reuters та Голос Америки.

В суботу Саудівська Аравія розкритикувала Росію, бо побачила в її діях спроби покласти на королівство провину за нестабільність на нафтовому ринку. “Саме Росія відмовилась домовлятись, в той час, як королівство та 22 інші країни намагались переконати Росію збільшити обмеження та подовжити дію угоди”, — заявив саудівський міністр закордонних справ принц Фейзал. Він також заявив, що намагання Росії представити ситуацію, немов “королівство планувало позбутись виробників сланцевої нафти” є також неправомірними, пише Reuters.

Міністр енергетики країни принц Абдулазіз бін Салман розкритикував російського міністра енергетики Олександра Новака за його заяви, що буцімто саме Саудівська Аравія хотіла зашкодити сланцевому нафтовидобутку. Принц “висловив здивування спробами втягнути Саудівську Аравію у протистояння проти галузі з видобутку сланцевої нафти, що абсолютно несправедливо, як добре розуміють наші російські друзі”, — йдеться у заяві.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Угода ОПЕК+ щодо скорочення видобутку нафти припинила свою дію з 1 квітня

Падіння цін на нафту шкодить, зокрема, й нафтовидобувній галузі у США. Швидке зростання видобутку сланцевої нафти протягом останніх років, вивело США на провідні позиції серед світових нафтовиробників.

В березні під час зустрічі з ОПЕК, Росія не підтримала нову домовленість про підвищення обмежень, що спонукало Саудівську Аравію заявити про нарощування продажів до 12 мільйонів барелів на день з близько 9,7 мільйона в лютому. Росія та ОАЕ на той час також заявили про плани збільшити продажі. Це та зменшення попиту на нафту на тлі пандемії коронавірусу, призвело до значного падіння нафтових цін та ринкової нестабільності.

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