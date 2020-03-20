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Bloomberg: РФ не хоче здаватися в суперечці про нафту з Саудівською Аравією

Bloomberg: РФ не хоче здаватися в суперечці про нафту з Саудівською Аравією

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 березня. УНН. Влада Росії була готова до того, що після розриву угоди з Саудівською Аравією світові ціни на нафту впадуть приблизно до 20 доларів за барель, і Кремль не стане першим просити про перемир’я, повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела, знайомі з позицією уряду РФ, пише УНН.

Агентство відзначає, що влада Росії роками готувалася до подібної кризи і впевнена, що зможе протриматися довше, ніж Саудівська Аравія. Bloomberg підкреслює, що президент Росії Володимир Путін зробив відмову від поступок під тиском з боку одним з принципів свого правління і довів вірність йому в ході протистояння з Туреччиною через Сирію і санкційної війни із Заходом, який наклав на Росію санкції після анексії українського Криму.

Один зі співрозмовників Bloomberg заявив агентству, що Путін не з тих, хто здається, навіть якщо боротьба дорого йому обходиться. Ще три співрозмовника агентства, попросивши не розкривати їхніх імен, висловили впевненість в тому, що Путіну вистачить досвіду, щоб пережити нинішню кризу.

Джерела Bloomberg підтверджують, що Кремль як і раніше відкритий для співпраці в рамках ОПЕК+, однак лише на своїх умовах. За словами двох співрозмовників агентства, відхилена раніше Саудівською Аравією пропозиція Росії про відмову від додаткового скорочення нафтовидобутку з одночасним продовженням до червня терміну дії раніше укладеного договору залишається в силі.

У свою чергу прес-секретар президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив журналістам, що падіння нафтових котирувань не можна вважати катастрофою.

Пєсков нагадав, що “бували часи, коли ціна (на нафту) була ще нижче”, а у Росії є “солідний запас міцності” і це дозволить забезпечити виконання всіх соціальних зобов’язань. Нафтовий же сектор США, за словами прес-секретаря президента РФ, вже знаходиться в “тяжкому стані”.

Раніше повідомлялося, що Саудівська Аравія не бачить сенсу проводити зустріч ОПЕК+ з РФ у травні-червні.

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