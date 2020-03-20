Bloomberg: РФ не хоче здаватися в суперечці про нафту з Саудівською Аравією

КИЇВ. 20 березня. УНН. Влада Росії була готова до того, що після розриву угоди з Саудівською Аравією світові ціни на нафту впадуть приблизно до 20 доларів за барель, і Кремль не стане першим просити про перемир’я, повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела, знайомі з позицією уряду РФ, пише УНН.