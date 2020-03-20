Bloomberg: РФ не хочет сдаваться в споре о нефти с Саудовской Аравией

КИЕВ. 20 марта. УНН. Власти России были готовы к тому, что после разрыва соглашения с Саудовской Аравией мировые цены на нефть упадут примерно до 20 долларов за баррель, и Кремль не станет первым просить о перемирии, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с позицией правительства РФ, пишет УНН.