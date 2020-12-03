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Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
09:55 • 40157 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
08:59 • 60387 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
08:31 • 73195 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
07:12 • 86380 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 111947 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 113858 просмотра

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Заседание нового горсовета Харькова назначили на 9 декабря: присутствие Кернеса под вопросом

Заседание нового горсовета Харькова назначили на 9 декабря: присутствие Кернеса под вопросом

Киев  •  УНН

 • 21633 просмотра

КИЕВ. 3 декабря. УНН. Первую сессию нового состава городского совета Харькова назначили на 9 декабря. Вопрос с присягой городского головы Харькова Геннадия Кернеса остается открытым. Об этом сообщил избранный депутат горсовета Анатолий Родзинский на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Новый горсовет соберется 9 декабря в 10 утра. Кернеса, похоже, уже не ждут! Видимо "списали мощного старика в утиль"! Так сказать, "кто не успел, тот опоздал"...", - написав Родзинский.

По его словам, на даный момент вопрос с присягой Кернеса остается открытым.

"Ну что... Кернеса уже никто не ждет, и никто на него не расчитывает! Что будут делать с его "присягой" - отложат по состоянию здоровья, или Кернес вообще не будет мэром, из-за невозможности принять присягу - вопрос пока открытый! Ну и сессия горсовета на 9 декабря - это на 2 дня раньше, чем сессия облсовета на 11 декабря. И это при том, что изначально сессию горсовета раньше 20 декабря никто не ожидал...", - рассказал он.

Как сообщалось, в Харькове в среду, 2 декабря, последняя сессия VII созыва Харьковского городского совета прошла без городского головы Харькова Геннадия Кернеса.

Напомним, в полиции Харьковской области ранее сообщали об открытии производства об исчезновении Кернеса, но впоследствии удалили сообщение. Уже 10 ноября появилось новое фото "пропавшего" Геннадия Кернеса, о розыске которого ранее сообщала полиция.

Отметим, что Геннадий Кернес в середине сентября заболел COVID-19 и был срочно доставлен на лечение в Германию. В октябре Кернес получил отрицательный результат теста на COVID-19.

Как сообщалось, Геннадий Кернес официально признан Харьковским городским головой по результатам выборов в местные советы, которые состоялись 25 октября.

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