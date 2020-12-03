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Засідання нової міськради Харкова призначили на 9 грудня: присутність Кернеса під питанням

Засідання нової міськради Харкова призначили на 9 грудня: присутність Кернеса під питанням

Київ • УНН

 • 21636 перегляди

КИЇВ. 3 грудня. УНН. Першу сесію нового складу міської ради Харкова призначили на 9 грудня. Питання з присягою міського голови Харкова Геннадія Кернеса залишається відкритим. Про це повідомив обраний депутат міськради Анатолій Родзинський на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

"Нова міськрада збереться 9 грудня о 10 ранку. Кернеса, схоже, вже не чекають! Мабуть "списали потужного старого в утиль"! Так би мовити, "хто не встиг, той запізнився", - написав Родзинський.

За його словами, на даний момент питання з присягою Кернеса залишається відкритим.

"Ну, що ... Кернеса вже ніхто не чекає, і ніхто на нього не розраховує! Що будуть робити з його "присягою" - відкладуть за станом здоров'я, або Кернес взагалі не буде мером, через неможливість прийняти присягу - питання поки відкрите! Ну і сесія міськради на 9 грудня - це на 2 дні раніше, ніж сесія облради на 11 грудня. І це при тому, що спочатку сесію міськради раніше 20 грудня ніхто не чекав...", - розповів він.

Як повідомлялося, у Харкові у середу, 2 грудня, остання сесія VII скликання Харківської міської ради пройшла без міського голови Харкова Геннадія Кернеса.

Нагадаємо, у поліції Харківської області раніше повідомляли про відкриття провадження щодо зникнення Кернеса, але згодом видалили повідомлення. Вже 10 листопада з'явилося нове фото "зниклого" Геннадія Кернеса, про розшук якого раніше повідомляла поліція.

Відзначимо, що Геннадій Кернес в середині вересня захворів на COVID-19 і був терміново доставлений на лікування у Німеччину. У жовтні Кернес отримав негативний результат тесту на COVID-19.

Як повідомлялося, Геннадій Кернес офіційно визнаний Харківським міським головою за результатами виборів до місцевих рад, які відбулися 25 жовтня.

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