Зарплаты до 400 тысяч и поэтапное увольнение мобилизованных ранее - Зеленский объявил о старте реформы армии

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о старте реформы армии, раскрыв три пункта, которые предусматриваются — увеличение денежного довольствия, специальные контракты для пехотинцев и усиление контрактной системы так, чтобы благодаря расширению контрактной составляющей обеспечить определенные сроки службы и возможность — начиная уже с этого года — поэтапного увольнения со службы тех, кто был мобилизован ранее, пишет УНН.

Начинаем реформу армии. В течение апреля были согласованы ключевые направления реформы: военное командование и правительство определили формулу изменений. Сейчас, в мае, состоится согласование всех ключевых деталей. В июне реформа стартует, и уже в июне должны быть первые результаты, в частности в сфере финансового обеспечения солдат, сержантов и командиров Сил обороны Украины — написал Зеленский в соцсетях.

По его словам, "первое: поставил задачу ощутимо увеличить денежное довольствие с учетом принципа справедливости, а именно – боевые задачи на первой линии, реальный боевой и управленческий опыт, эффективность военнослужащего должны гарантировать увеличение выплат". "Минимальный уровень должен быть не менее 30 тысяч гривен для тыловых должностей. Для боевых позиций – больше в разы. Для украинских командиров, боевых сержантов и офицеров – достойный и ощутимо повышенный уровень выплат", — указал Президент.

"Второе: особое внимание – пехотинцам. Украинский пехотинец, который держит на себе линию фронта, должен чувствовать, что наше государство реально его уважает. Поручил обеспечить внедрение специальных контрактов именно для наших пехотинцев с выплатами в рамках 250-400 тысяч гривен в зависимости от выполнения боевых задач", — отметил Глава государства.

Третье: будут изменены подходы к комплектации наших подразделений личным составом и управлению людьми. Поручил усилить контрактную систему в Силах обороны таким образом, чтобы благодаря расширению контрактной составляющей обеспечить определенные сроки службы и возможность – начиная уже с этого года – поэтапного увольнения со службы тех, кто был мобилизован ранее, на основе четких временных критериев — подчеркнул Зеленский.

Президент сообщил, что поручил военному командованию и министру обороны Украины "обсудить реализацию реформы с нашими боевыми командирами и учесть их предложения в работе над деталями реформы. На следующую неделю ожидаю доклад по конкретным шагам в реализации реформы, в частности относительно графика повышенных выплат, начиная с июня, и системы обновленных контрактов".



Сырский подписал приказ об обязательной ротации военных на передовой