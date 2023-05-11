Заработок россии от нефти и газа снизился более чем на 50%
Киев • УНН
КИЕВ. 11 мая. УНН. За январь-апрель нефтегазовые доходы россии сократились на 52% по сравнению с прошлогодними показателями за аналогичный период, сообщает министерство финансов россии, пишет УНН.
Детали
Нефтегазовые доходы россии за первые четыре месяца этого года составили 2,3 трлн рублей, а ненефтегазовые – 5,5 трлн рублей.
За январь-апрель бюджет рф получил 7,8 трлн рублей, что на 22% меньше, чем в прошлом году за аналогичный период.
К тому же расходы РФ за январь-апрель на 26% больше по сравнению с аналогичным периодом 2022 года и составили 11,2 трлн рублей.
В российском минфине падение нефтегазовых доходов объяснили снижением котировок цен на нефть марки Urals и сокращением экспорта газа.
Дополнительно
США одобрили первую в истории передачу конфискованных российских активов для нужд Украины.