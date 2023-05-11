США одобрили первую в истории передачу конфискованных российских активов для нужд Украины

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«Сегодня я объявляю, что разрешил первую в истории передачу конфискованных российских активов для использования в Украине. Конфискация активов произошла после того, как я объявил в апреле прошлого года о выдвижении обвинения российскому олигарху Константину Малофееву по обвинениям в уклонении от санкций», — сказал Гарланд.

Детали

Общая сумма конфискованных активов составляет 5,4 миллиона долларов США.

В пятницу Костин повторил заявление Гарланда, добавив, что две страны посылают рф четкий сигнал: «Не будет иммунитета и безнаказанности за международные преступления».

«Сегодня мы наблюдаем разрешение на передачу конфискованных активов в размере 5,4 миллиона долларов США Государственному департаменту с целью восстановления разрушенной войной Украины», — добавил Костин.

Напомним

Минюст обвинил российского олигарха Константина Малофеева в нарушении санкций, наложенных на россию после ее вторжения в Украину, заявив, что он финансировал россиян, которые способствовали сепаратизму в Крыму.

Тогда федеральный суд Манхэттена в США принял решение о конфискации имущества российского олигарха.