США схвалили першу в історії передачу конфіскованих російських активів для потреб України
Київ • УНН
КИЇВ. 11 травня. УНН. Генеральний прокурор США Меррік Гарланд дозволив першу передачу конфіскованих російських активів для використання в Україні. Він заявив про це в п’ятницю під час зустрічі з генеральним прокурором України Андрієм Костіним у Міністерстві юстиції, повідомляє CNN, пише УНН.
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«Сьогодні я оголошую, що дозволив першу в історії передачу конфіскованих російських активів для використання в Україні. Конфіскація активів відбулася після того, як я оголосив у квітні минулого року про висунення обвинувачення російському олігарху Костянтину Малофєєву за звинуваченнями в ухиленні від санкцій», — сказав Гарланд.
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Загальна сума конфіскованих активів складає 5,4 мільйона доларів.
Також, в минулу п'ятницю Костін повторив заяву Гарланда, додавши, що дві країни посилають чітке повідомлення: «Не буде імунітету та безкарності за міжнародні злочини».
«Сьогодні ми спостерігаємо дозвіл на передачу конфіскованих активів у розмірі 5,4 мільйона доларів США Державному департаменту з метою відновлення зруйнованої війною України», — додав Костін.
Нагадаємо
Мін'юст звинуватив російського олігарха Костянтина Малофєєва в порушенні санкцій, накладених на росію після її вторгнення в Україну, заявивши, що він фінансував росіян, які сприяли сепаратизму в Криму.
Тоді федеральний суд Манхеттена у США ухвалив рішення про конфіскацію майна російського олігарха.