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Заробіток росії від нафти та газу знизився більше ніж на 50%

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 травня. УНН. За січень-квітень нафтогазові доходи росії скоротилися на 52% порівняно з торішніми показниками за аналогічний період, повідомляє міністерство фінансів росії, пише УНН.

Деталі

Нафтогазові доходи росії за перші чотири місяці цього року склали 2,3 трлн рублів, а ненафтогазові – 5,5 трлн рублів.

За січень-квітень бюджет рф отримав 7,8 трлн рублів, що на 22% менше, ніж торік за аналогічний період. Також витрати рф за січень-квітень на 26% більше у порівнянні з аналогічним періодом 2022 року і склали 11,2 трлн рублів. 

У російському мінфіні падіння нафтогазових доходів пояснили зниженням котирувань цін на нафту марки Urals та скороченням експорту газу.

Додатково 

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