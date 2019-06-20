Заработная плата в сельском хозяйстве выросла почти на треть
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июня. УНН. За год заработная плата в сельском хозяйстве Украины выросла на 27,1%. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики, передает УНН.
Так, в І квартале 2019 года среднемесячная заработная плата в сельском хозяйстве (в расчете на одного штатного работника - ред.) составляла 7 тыс. 438 грн, что на 28,1% больше, чем в І квартале 2018 года.
Также сообщается, что заработная плата женщин, которые работают в сельском хозяйстве, составляет 86,7% от зарплаты мужчин - 6 тыс. 733 грн и 7 тыс. 764 грн соответственно.
Ранее УНН сообщал, что лучшими работодателями в сфере АПК признаны в частности агрохолдинги "Мироновский хлебопродукт" (МХП) и UkrLandFarming. Суммарно они трудоустроили 65 тыс. человек.
Для сравнения, это больше, чем все население Борисполя.