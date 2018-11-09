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Безкоштовне житло і соцпакет: два агрохолдинги потрапили в ТОП-20 кращих роботодавців країни

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 листопада. УНН. У ТОП-20 кращих роботодавців країни, згідно з рейтингом видання "Власть Денег", потрапили два найбільших агрохолдинги - "Миронівський хлібопродукт" (МХП) і UkrLandFarming, передає УНН.

Сумарно ці два агрохолдинги працевлаштували 65 тисяч людей. Для порівняння, це більше, ніж усе населення Борисполя.

У цьому році "МХП" створив додатково 600 робочих місць на "Вінницькый птахофабриці".

Як раніше повідомляв УНН, "Вінницька птахофабрика" в цьому році брала участь у державній програмі розвитку тваринництва. Будівництво і запуск трьох нових об'єктів обійшовся "МХП" більш, ніж в 2 млрд грн. Однак, тепер "Вінницька птахофабрика" претендує на стутус найбільшого птахокомплексу в світі.

Своїм співробітникам "МХП" пропонує конкурентний соцпакет: безкоштовне службове житло, пільгове харчування, безкоштовний трансфер на роботу і з роботи, навчальні відпустки для студентів, відпустка по догляду за дитиною до трьох років та багато іншого.

"Наш пріоритет - це, перш за все, співробітники, з якими ми продовжуємо реалізовувати наші амбітні проекти. Разом ми розвиваємося, запускаємо нові сервіси навчання, працюємо з молоддю", - говорить глава МХП Юрій Косюк.

І "МХП", і UkrLandFarming роблять ставку на молодь. В "МХП" для цих цілей запущена спеціальна програма "МХП СТАРТ". UkrLandFarming в свою чергу налагодив співпрацю з профільними коледжами та вчить працівників у власних навчальних центрах.

Довідка: У ТОП-20 кращих роботодавців країни увійшли компанії з українськими та іноземними власниками. При відборі враховувалася низка критеріїв, що характеризують якість робочих місць і їх надійність. Зокрема, це зростання кількості співробітників і зростання зарплат в порівнянні з минулим роком, можливості для професійного і кар'єрного зростання співробітників.

Також бралися до уваги особливості HR-стратегії і HR-політики компанії. Використовувалися відомості з різних відкритих джерел, в тому числі офіційна інформація компаній, відомості на сайтах з працевлаштування, повідомлення ЗМІ, думки галузевих експертів, відгуки працівників і здобувачів на форумах в соціальних мережах.

Нагадаємо, в ТОП-100 найбільших платників податків України опинилися лише два агробізнеси: "МХП" і "Авангард".

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