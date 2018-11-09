Бесплатное жилье и соцпакет: два агрохолдинга попали в ТОП-20 лучших работодателей страны
Киев • УНН
КИЕВ. 10 ноября. УНН. В ТОП- 20 лучших работодателей страны, согласно рейтингу издания “Власть Денег”, попали два крупнейших агрохолдинга — “Мироновский хлебопродукт” (МХП) и UkrLandFarming, передает УНН.
Суммарно эти два агрохолдинга трудоустроили 65 тысяч людей. Для сравнения, это больше, чем все население Борисполя.
В этом году “МХП” создал дополнительно 600 рабочих мест на “Винницкой птицефабрике”.
Как ранее сообщал УНН, “Винницкая птицефабрика” в этом году участвовала в государственной программе развития животноводчества. Строительство и запуск трех новых обьектов обошелся “МХП” более, чем в 2 млрд грн. Однако, теперь “Винницкая птицефабрика” претендует на стутус крупнейшего птицекомплекса в мире.
Своим сотрудникам “МХП” предлагает конкурентный соцпакет: бесплатное служебное жилье, льготное питание, бесплатный трансфер на работу и с работы, учебные отпуска для студентов, отпуск по уходу за ребенком до трех лет и многое другое.
“Наш приоритет — это прежде всего сотрудники, с которыми мы продолжаем реализовывать наши амбициозные проекты. Вместе мы развиваемся, запускаем новые сервисы обучения, работаем с молодежью”, — говорит глава МХП Юрий Косюк.
И “МХП”, и UkrLandFarming делают ставку на молодежь. В “МХП” для этих целей запущена спецпрограмма “МХП СТАРТ”. UkrLandFarming в свою очередь наладил сотрудничество с профильными колледжами и учит работников в собственных учебных центрах.
Справка: В ТОП-20 лучших работодателей страны вошли компании с украинскими и иностранными собственниками. При отборе учитывался ряд критериев, характеризующих качество рабочих мест и их надежность. В частности, это рост числа сотрудников и рост зарплат по сравнению с прошлым годом, возможности для профессионального и карьерного роста сотрудников.
Также принимались во внимание особенности HR-стратегии и HR-политики компании. Использовались сведения из различных открытых источников, в том числе официальная информация компаний, сведения на сайтах по трудоустройству, сообщения СМИ, мнения отраслевых экспертов, отзывы работников и соискателей на форумах в социальных сетях.
Напомним, в ТОП-100 крупнейших налогоплательщиков Украины оказалось только два агробизнеса: “МХП” и “Авангард”.