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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 106614 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

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8 марта, 10:25 • 113342 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 17:42 • 145244 просмотра

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 136833 просмотра

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7 марта, 06:35 • 118101 просмотра

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145413 просмотра

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Бесплатное жилье и соцпакет: два агрохолдинга попали в ТОП-20 лучших работодателей страны

Бесплатное жилье и соцпакет: два агрохолдинга попали в ТОП-20 лучших работодателей страны

Киев  •  УНН

 • 16144 просмотра

КИЕВ. 10 ноября. УНН. В ТОП- 20 лучших работодателей страны, согласно рейтингу издания “Власть Денег”, попали два крупнейших агрохолдинга — “Мироновский хлебопродукт” (МХП) и UkrLandFarming, передает УНН.

Суммарно эти два агрохолдинга трудоустроили 65 тысяч людей. Для сравнения, это больше, чем все население Борисполя.

В этом году “МХП” создал дополнительно 600 рабочих мест на “Винницкой птицефабрике”.

Как ранее сообщал УНН, “Винницкая птицефабрика” в этом году участвовала в государственной программе развития животноводчества. Строительство и запуск трех новых обьектов обошелся “МХП” более, чем в 2 млрд грн. Однако, теперь “Винницкая птицефабрика” претендует на стутус крупнейшего птицекомплекса в мире.

Своим сотрудникам “МХП” предлагает конкурентный соцпакет: бесплатное служебное жилье, льготное питание, бесплатный трансфер на работу и с работы, учебные отпуска для студентов, отпуск по уходу за ребенком до трех лет и многое другое.

“Наш приоритет — это прежде всего сотрудники, с которыми мы продолжаем реализовывать наши амбициозные проекты. Вместе мы развиваемся, запускаем новые сервисы обучения, работаем с молодежью”, — говорит глава МХП Юрий Косюк.

И “МХП”, и UkrLandFarming делают ставку на молодежь. В “МХП” для этих целей запущена спецпрограмма “МХП СТАРТ”. UkrLandFarming в свою очередь наладил сотрудничество с профильными колледжами и учит работников в собственных учебных центрах.

Справка: В ТОП-20 лучших работодателей страны вошли компании с украинскими и иностранными собственниками. При отборе учитывался ряд критериев, характеризующих качество рабочих мест и их надежность. В частности, это рост числа сотрудников и рост зарплат по сравнению с прошлым годом, возможности для профессионального и карьерного роста сотрудников.

Также принимались во внимание особенности HR-стратегии и HR-политики компании. Использовались сведения из различных открытых источников, в том числе официальная информация компаний, сведения на сайтах по трудоустройству, сообщения СМИ, мнения отраслевых экспертов, отзывы работников и соискателей на форумах в социальных сетях.

Напомним, в ТОП-100 крупнейших налогоплательщиков Украины оказалось только два агробизнеса: “МХП” и “Авангард”. 

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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