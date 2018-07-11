Обнародованы ТОП-100 крупнейших налогоплательщиков Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 11 июля. УНН. Обнародованы ТОП-100 крупнейших налогоплательщиков Украины по состоянию на 1 января 2018 года. Об этом пишет официальное издание ГФС "Вестник.Рейтинг", передает УНН.
По данным журнала, в течение 2017 года ТОП-100 крупнейших налогоплательщиков Украины уплатили в бюджеты всех уровней 639,2 млрд грн, что составляет 42% всех уплаченных налогов в Украине.
В рейтинг крупнейших налогоплательщиков попали государственные учреждения, а также компании розничной торговли, агросектора, алкогольной отрасли, табачной, пищевой промышленности.
Пятерку лидеров среди крупнейших налогоплательщиков Украины возглавили ПАО "Укргаздобыча" (более 51 млрд грн), ЗАО "А/Т Табачная компания "В.А.Т.-Прилуки" (более 14 млрд грн), ЗАО "Филип Моррис" (сумма не указана), ПАО "Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" (более 11,5 млрд грн), ПАО "Укрнафта" (более 10,7 млрд грн).
Наиболее добросовестными налогоплательщиками аграрного сектора стали всего три компании - ООО "Винницкая птицефабрика" (53 место), ЧАО "Мироновская птицефабрика" (61 место) и ПАО "Агрохолдинг Авангард" (89 место). Все три предприятия занимаются разведением домашней птицы, два из них - Винницкая и Мироновская птицефабрики входят в состав агрохолдинга "Мироновский хлебопродукт" Юрия Косюка. Авангард принадлежит Олегу Бахматюку.