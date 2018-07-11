Оприлюднено ТОП-100 найбільших платників податків України

За даними журналу, протягом 2017 року ТОП-100 найбільших платників податків України сплатили до бюджетів усіх рівнів 639,2 млрд грн, що становить 42% усіх сплачених податків в Україні.

До рейтингу найбільших платників податків потрапили державні установи, а також компанії роздрібної торгівлі, агросектору, алкогольної галузі, тютюнової, харчової промисловості.

П'ятірку лідерів серед найбільших платників податків України очолили ПАТ "Укргазвидобування" (понад 51 млрд грн), ПрАТ "А/Т Тютюнова компанія "В.А.Т.-Прилуки" (понад 14 млрд грн), ПрАТ "Філіп Морріс" (сума не зазначена), ПАТ "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" (понад 11,5 млрд грн), ПАТ "Укрнафта"(понад 10,7 млрд грн)

Найбільш сумлінними платниками податків аграрного сектору стали всього три компанії - ТОВ "Вінницька птахофабрика" (53 місце), ПрАТ "Миронівська птахофабрика" (61 місце) та ПАТ "Агрохолдинг Авангард" (89 місце). Всі три підприємства займаються розведенням свійської птиці, два з них – Вінницька та Миронівська птахофабрики входять до складу агрохолдингу “Миронівський хлібопродукт” Юрія Косюка. Авангард належить Олегу Бахматюку.