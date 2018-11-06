МХП получил дотацию за крупнейший инвестпроект в АПК

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 107589 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 115196 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 153293 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 146973 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 137653 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 128767 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 173002 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118123 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141674 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145421 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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МХП получил дотацию за крупнейший инвестпроект в АПК

МХП получил дотацию за крупнейший инвестпроект в АПК

Киев  •  УНН

 • 14470 просмотра

КИЕВ. 6 ноября. УНН. Строительство второй линии производства Винницкой птицефабрики агрохолдинга "Мироновский хлебопродукт" считается крупнейшей инвестицией в объекты АПК за последние 5 лет. Об этом сообщает профильное издание Latifundist, передает УНН.

Сумма инвестиций МХП составила 300 млн долл. или почти 8,5 млрд грн. Государство при этом выделило кампании компенсацию за развитие инфраструктуры животноводства в размере 800 млн грн.

С учетом увеличения мощностей, к концу года Винницкая птицефабрика может претендовать на статус крупнейшей в мире.

В тройке главных инвестпроектов в АПК также оказались компания Allseeds (маслоэкстракционный завод в Одесской области) - 200 млн долл. и компания "Нибулон" (два перегрузочных терминала для зерновых и масличных культур: филиал "Хортица" и филиал "Голопристанская") – 200 млн долл.

Украинские Национальные Новости

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