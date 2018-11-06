МХП получил дотацию за крупнейший инвестпроект в АПК
Киев • УНН
КИЕВ. 6 ноября. УНН. Строительство второй линии производства Винницкой птицефабрики агрохолдинга "Мироновский хлебопродукт" считается крупнейшей инвестицией в объекты АПК за последние 5 лет. Об этом сообщает профильное издание Latifundist, передает УНН.
Сумма инвестиций МХП составила 300 млн долл. или почти 8,5 млрд грн. Государство при этом выделило кампании компенсацию за развитие инфраструктуры животноводства в размере 800 млн грн.
С учетом увеличения мощностей, к концу года Винницкая птицефабрика может претендовать на статус крупнейшей в мире.
В тройке главных инвестпроектов в АПК также оказались компания Allseeds (маслоэкстракционный завод в Одесской области) - 200 млн долл. и компания "Нибулон" (два перегрузочных терминала для зерновых и масличных культур: филиал "Хортица" и филиал "Голопристанская") – 200 млн долл.