МХП отримав дотацію за найбільший інвестпроект в АПК
Київ • УНН
КИЇВ. 6 листопада. УНН. Будівництво другої лінії виробництва Вінницької птахофабрики агрохолдингу "Миронівський хлібопродукт" вважається найбільшою інвестицією в об'єкти АПК за останні 5 років. Про це повідомляє профільне видання Latifundist, передає УНН.
Сума інвестицій МХП становила 300 млн дол. або майже 8,5 млрд грн. Держава при цьому виділила кампанії компенсацію за розвиток інфраструктури тваринництва обсягом 800 млн грн.
З урахуванням збільшення потужностей, до кінця року Вінницька птахофабрика може претендувати на статус найбільшої у світі.
У трійці головних інвестпроектів в АПК також опинилися компанія Allseeds (маслоекстракційний завод в Одеській області) - 200 млн дол. і компанія "Нібулон" (два перевантажувальних термінали для зернових і олійних культур: філія "Хортиця" і філія "Голопристанська") - 200 млн дол.