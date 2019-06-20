Заробітна плата в сільському господарстві зросла майже на третину
Київ • УНН
КИЇВ. 20 червня. УНН. За рік заробітна плата в сільському господарстві України зросла на 27,1%. Про це свідчать дані Державної служби статистики, передає УНН.
Так, в І кварталі 2019 року середньомісячна заробітна плата в сільському господарстві (в розрахунку на одного штатного працівника - ред.) становила 7 тис. 438 грн, що на 28,1% більше, ніж в І кварталі 2018 року.
Також повідомляється, що заробітна плата жінок, які працюють в сільському господарстві, становить 86,7% від зарплати чоловіків - 6 тис. 733 грн і 7 тис. 764 грн відповідно.
Раніше УНН повідомляв, що кращими роботодавцями в сфері АПК визнані зокрема агрохолдинги "Миронівський хлібопродукт" (МХП) і UkrLandFarming. Сумарно вони працевлаштували 65 тис. осіб.
Для порівняння, це більше, ніж усе населення Борисполя.