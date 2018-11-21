Заробитчане за полгода перечислили в Украину 6,5 млрд грн
Киев • УНН
КИЕВ. 21 ноября. УНН. Украинские заробитчане перечислили своим близким и родным из-за границы за первое полугодие 6,5 млрд долл. Об этом сегодня сказал после заседания правительства журналистам министр социальной политики Украины Андрей Рева, передает корреспондент УНН.
"Сюда в Украине они (украинские заробитчане - ред.) пересылают средства своим родным и близким. Это средства, которые поступают в Украину на собственное потребление. Крупные ли это суммы? За первое полугодие 2018 года их 6,5 млрд долларов", - рассказал министр.
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Как сообщал УНН, министр социальной политики Андрей Рева заявил о необходимости декларирования доходов тех украинских граждан, которые работают в других странах для обеспечения принципа адресности при назначении субсидий.
Напомним, в 2017 году граждане Украины потратили в Польше 1,8 млрд евро.