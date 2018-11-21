Заробітчани за півроку перерахували в Україну 6,5 млрд грн
Київ • УНН
КИЇВ. 21 листопада. УНН. Українські заробітчани перерахували своїм близьким і рідним з-за кордону за перше півріччя 6,5 млрд дол. Про це сьогодні сказав після засідання уряду журналістам міністр соціальної політики України Андрій Рева, передає кореспондент УНН.
“Сюди в Україну вони (українські заробітчани — ред.) пересилають кошти своїм рідним і близьким. Це кошти, які надходять в Україну на власне споживання. Чи великі суми цих коштів? За перше півріччя 2018 року їх — 6,5 млрд доларів”, — розповів міністр.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Президент помітив, що все більше українців виїздить на роботу за кордон
Як повідомляв УНН, міністр соціальної політики Андрій Рева заявив про необхідність декларування доходів тих українських громадян, які працюють в інших країнах для забезпечення принципу адресності при призначенні субсидій.
Нагадаємо, у 2017 році громадяни України витратили у Польщі 1,8 млрд євро.