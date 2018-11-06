Українці витратили в Польщі 1,8 мільярда євро
Київ • УНН
КИЇВ. 6 листопада. УНН. У 2017 році громадяни України витратили у Польщі 1,8 млрд євро. Про це повідомляє УНН з посиланням на Головне статистичне управління Польщі.
“У 2017 році іноземці залишили у Польщі 41,5 млрд злотих (9,65 млрд євро), що на 7,2% вище від аналогічного періоду роком раніше. При чому, доля витрат громадян України склала 20,8% — 7,7 млрд злотых (1,8 млрд евро)”, — йдеться у повідомленні.
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Найбільше витрачали особи, котрі перетинали кордон з Німеччиною — 16 млрд злотих (3,7 млрд євро) та Україною — 7,7 млрд злотих (1,8 млрд євро).
Українці витрачали більше під час одного візиту — у крамницях та ресторанах вони залишали у середньому 751 злотий (174,6 євро), натомість німці — 461 злотий (107 євро).
Раніше УНН повідомив, що легальне працевлаштування українців у Польщі цього року скоротилося на 18%. Також за даними опитування, польський ринок праці переживає перенасичення трудовими мігрантами з України. Так, за даними соціологів, наші громадяни працюють у кожній п'ятій фірмі у Польщі.
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При середній зарплаті для робітничих спеціальностей 814 євро витрати на проживання наших співвітчизників у сусідній країні складають 232 євро.
Зазначимо, що у НБУ висловили сподівання, що до кінця 2018 року Україна отримає від заробітчан понад 11 млрд доларів.