Украинцы потратили в Польше 1,8 млрд евро
Киев • УНН
КИЕВ. 6 ноября. УНН. В 2017 году граждане Украины потратили в Польше 1,8 млрд евро. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Главное статистическое управление Польши.
“В 2017 году иностранцы оставили в Польше 41,5 млрд злотых (9,65 млрд евро), что на 7,2% выше аналогичного периода годом ранее. Причем, доля расходов граждан Украины составила 20,8% — 7,7 млрд злотых (1,8 млрд евро)”, - говорится в сообщении.
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Больше тратили лица, которые пересекали границу с Германией — 16 млрд злотых (3,7 млрд евро) и Украина — 7,7 млрд злотых (1,8 млрд евро).
Украинцы тратили больше во время одного визита — в магазинах и ресторанах они оставляли в среднем 751 злотый (174,6 евро), в то же время немцы — 461 злотый (107 евро).
Ранее УНН сообщил, что легальное трудоустройство украинцев в Польше в этом году сократилось на 18%. Также по данным опроса, польский рынок труда переживает перенасыщение трудовыми мигрантами из Украины. Так, по данным социологов, наши граждане работают в каждой пятой фирме в Польше.
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При средней зарплате для рабочих специальностей 814 евро расходы на проживание наших соотечественников в соседней стране составляют 232 евро.
Отметим, что в НБУ выразили надежду, что до конца 2018 года Украина получит от заробитчан более 11 млрд долларов.