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The New York Times

Зарезал родную мать и снял убийство на телефон — на Закарпатье задержали 18-летнего парня

Киев • УНН

 • 880 просмотра

Парня задержали после признания брату в убийстве матери. На его телефоне обнаружили видео преступления, мотивы устанавливаются.

Зарезал родную мать и снял убийство на телефон — на Закарпатье задержали 18-летнего парня

На Закарпатье задержан 18-летний парень по подозрению в убийстве родной матери, которое он снимал на мобильный телефон, передает УНН со ссылкой на прокуратуру Закарпатской области.

Детали

Как сообщили в прокуратуре, устанавливаются мотивы трагического убийства женщины.  В настоящее время правоохранители проверяют все обстоятельства происшествия и устанавливают, что именно происходило в доме той ночью.

О происшествии сообщил другой сын погибшей. По его словам, утром брат признался ему в убийстве матери, после чего он вызвал правоохранителей.

По предварительным данным, трагедия произошла около 3 часов ночи. Установлено, что женщине были нанесены ножевые ранения, когда она спала. Проснувшись, она попыталась оказать сопротивление, однако у нападавшего сломалась рукоятка ножа. Чтобы завершить начатое, он принес с кухни другой нож и нанес матери еще несколько ударов. От полученных травм она скончалась на месте.

На месте работают следователи и прокуроры. Изъяты ножи, мобильные телефоны обоих братьев и другие вещественные доказательства.

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На мобильном телефоне задержанного брата найдено видео самого убийства.

Назначен комплекс экспертиз, которые должны установить и воссоздать ход событий.

Отрабатываются различные версии относительно мотивов преступления, отношений в семье и возможной причастности к трагедии других лиц.

Уголовное производство квалифицировано по ч. 1 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство). Подозреваемый задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. После завершения всех первоочередных следственных мероприятий он будет помещен в изолятор временного содержания. Решается вопрос о сообщении ему о подозрении.

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Антонина Туманова

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