Зарізав рідну матір і зняв убивство на телефон - на Закарпатті затримали 18-річного хлопця
Київ • УНН
Хлопця затримали після зізнання братові у вбивстві матері. На його телефоні виявили відео злочину, мотиви встановлюють.
На Закарпатті затримано 18-річного хлопця за підозрою у вбивстві рідної матері, яке він знімав на мобільний, передає УНН із посиланням на прокуратуру Закарпатської області.
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Як повідомили у прокуратурі, встановлюються мотиви трагічного вбивства жінки. Наразі правоохоронці перевіряють усі обставини події та встановлюють, що саме відбувалося в будинку тієї ночі.
Про подію повідомив інший син загиблої. За його словами, вранці брат зізнався йому у вбивстві матері, після чого він викликав правоохоронців.
За попередніми даними, трагедія сталася близько 3-ї години ночі. Встановлено, що жінці завдано ножових поранень, коли вона спала. Прокинувшись, вона спробувала чинити опір, однак у нападника зламалося руків’я ножа. Щоб завершити розпочате, він приніс із кухні інший ніж і завдав матері ще кілька ударів. Від отриманих травм вона померла на місці.
На місці працюють слідчі та прокурори. Вилучено ножі, мобільні телефони обох братів та інші речові докази.
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На мобільному телефоні затриманого брата знайдено відео самого вбивства.
Призначено комплекс експертиз, які мають встановити та відтворити перебіг подій.
Відпрацьовуються різні версії щодо мотивів злочину, стосунків у родині та можливої причетності до трагедії інших осіб.
Кримінальне провадження кваліфіковано за ч.1 ст. 115 КК України (умисне вбивство). Підозрюваного затримано в порядку ст. 208 КПК України. Після завершення всіх першочергових слідчих заходів його буде поміщено до ізолятора тимчасового тримання. Вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру.
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