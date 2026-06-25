Во Львове мужчина получил подозрение за смертельное ДТП и убийство собственной матери
Киев • УНН
24-летний водитель Audi спровоцировал аварию, в которой погиб 50-летний мужчина, и признался в убийстве матери ножом. Ему сообщено о подозрении по двум статьям.
Во Львове объявили о подозрении злоумышленнику, который совершил смертельное ДТП и убил собственную мать, сообщили в ГУНП в области, пишет УНН.
Детали
Инцидент произошел 24 июня около 7:10 на улице Глинской в городе Пустомыты Львовского района.
Во Львове водитель врезался в патрульную машину, совершил смертельное ДТП и признался в убийстве матери24.06.26, 11:28 • 12545 просмотров
Предварительно установлено, что экипаж патрульных полицейских обнаружил автомобиль Audi Q5 без переднего номерного знака. Когда полицейские включили проблесковые маячки и развернулись, чтобы остановить водителя, он начал движение на большой скорости в направлении выезда из Львова, при этом совершил столкновение со служебным транспортным средством. Впоследствии он не справился с управлением и допустил лобовое столкновение с автомобилем Volkswagen.
От удара автомобиль Volkswagen отбросило на двор частного дома, где он перевернулся.
В результате ДТП водитель автомобиля Volkswagen, 50-летний житель Львовщины, от полученных травм погиб на месте происшествия.
Водителя Audi, 24-летнего жителя Львова, задержали патрульные полицейские. Мужчина также сообщил, что убил свою мать. Информация о смерти женщины подтвердилась: ее обнаружили по месту жительства с ножевыми ранениями, которые стали смертельными.
Предварительно установлено, что между злоумышленником и его 51-летней матерью возник внезапный конфликт, в ходе которого он и нанес женщине смертельные ножевые ранения
Как сообщили в Львовской областной прокуратуре, по данным следствия, мужчина убил свою 51-летнюю мать в ночь на 24 июня в одном из частных домов Железнодорожного района Львова.
"Во время ссоры мужчина схватил кухонный нож и нанес женщине многочисленные удары в голову, шею и туловище. От полученных ранений потерпевшая скончалась на месте. Поскольку женщина проживала с сыном вдвоем в частном доме, ее криков о помощи никто не услышал. После содеянного мужчина сел за руль автомобиля и пытался покинуть пределы Львова", - рассказали детали в прокуратуре.
24-летнего безработного львовянина, как указано, задержано в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.
Задержанному, как указано, сообщили о подозрении в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) и ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.
В областной прокуратуре указали, что продолжается экспертиза на наличие в организме подозреваемого наркотических веществ. После получения результатов будет решаться вопрос об окончательной правовой квалификации.
Максимальное наказание, предусмотренное санкциями статей, предусматривает до пятнадцати лет лишения свободы.