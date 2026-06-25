Во Львове мужчина получил подозрение за смертельное ДТП и убийство собственной матери

Во Львове объявили о подозрении злоумышленнику, который совершил смертельное ДТП и убил собственную мать, сообщили в ГУНП в области, пишет УНН.

Детали

Инцидент произошел 24 июня около 7:10 на улице Глинской в городе Пустомыты Львовского района.

Во Львове водитель врезался в патрульную машину, совершил смертельное ДТП и признался в убийстве матери

Предварительно установлено, что экипаж патрульных полицейских обнаружил автомобиль Audi Q5 без переднего номерного знака. Когда полицейские включили проблесковые маячки и развернулись, чтобы остановить водителя, он начал движение на большой скорости в направлении выезда из Львова, при этом совершил столкновение со служебным транспортным средством. Впоследствии он не справился с управлением и допустил лобовое столкновение с автомобилем Volkswagen.

От удара автомобиль Volkswagen отбросило на двор частного дома, где он перевернулся.

В результате ДТП водитель автомобиля Volkswagen, 50-летний житель Львовщины, от полученных травм погиб на месте происшествия.

Водителя Audi, 24-летнего жителя Львова, задержали патрульные полицейские. Мужчина также сообщил, что убил свою мать. Информация о смерти женщины подтвердилась: ее обнаружили по месту жительства с ножевыми ранениями, которые стали смертельными.

Предварительно установлено, что между злоумышленником и его 51-летней матерью возник внезапный конфликт, в ходе которого он и нанес женщине смертельные ножевые ранения - указали в полиции.

Как сообщили в Львовской областной прокуратуре, по данным следствия, мужчина убил свою 51-летнюю мать в ночь на 24 июня в одном из частных домов Железнодорожного района Львова.

"Во время ссоры мужчина схватил кухонный нож и нанес женщине многочисленные удары в голову, шею и туловище. От полученных ранений потерпевшая скончалась на месте. Поскольку женщина проживала с сыном вдвоем в частном доме, ее криков о помощи никто не услышал. После содеянного мужчина сел за руль автомобиля и пытался покинуть пределы Львова", - рассказали детали в прокуратуре.

24-летнего безработного львовянина, как указано, задержано в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Задержанному, как указано, сообщили о подозрении в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) и ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

В областной прокуратуре указали, что продолжается экспертиза на наличие в организме подозреваемого наркотических веществ. После получения результатов будет решаться вопрос об окончательной правовой квалификации.

Максимальное наказание, предусмотренное санкциями статей, предусматривает до пятнадцати лет лишения свободы.