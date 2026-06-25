Во Львове мужчина получил подозрение за смертельное ДТП и убийство собственной матери

$44.870.0150.880.22
ukenru
09:03 • 1044 просмотра
ЕС объявил о первом транше в 3,2 млрд евро из 90-миллиардного кредита для Украины
25 июня, 00:35 • 19549 просмотра
В Венесуэле из-за мощного землетрясения могло погибнуть до 100 тысяч человекVideo
24 июня, 20:11 • 53816 просмотра
ЕС отложил выделение 5,9 млрд евро на дроны для Украины в рамках первого транша кредита
24 июня, 19:51 • 68943 просмотра
В Госдепе США считают, что Украина на данный момент выигрывает войну
24 июня, 18:59 • 45648 просмотра
Зеленский поручил ВСУ бить на опережение по объектам, которые рф использует для масштабирования войны
Эксклюзив
24 июня, 18:39 • 66165 просмотра
Готова ли энергосистема Украины к аномальной жаре и какие угрозы её работе существуют
24 июня, 16:54 • 32038 просмотра
На Черниговщине объявили обязательную эвакуацию из 12 приграничных населенных пунктов
24 июня, 16:37 • 25562 просмотра
Ретрансляторы на территории беларуси прекратили работу с 22 июня - Зеленский
24 июня, 15:33 • 18588 просмотра
Мировые цены на нефть упали до самого низкого уровня впервые с начала войны США и Ирана
24 июня, 13:39 • 19095 просмотра
Жара в Европе: температура выше 35° затронет 94 миллиона человек, ВОЗ предупреждает об угрозе
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+26°
4.5м/с
38%
748мм
Популярные новости
В Крыму массированная атака на Симферополь и Севастополь, сообщают об ударах по Таврической ТЭСVideo25 июня, 01:05 • 27080 просмотра
Израильские компании ведут переговоры о масштабном сносе зданий в секторе Газа25 июня, 02:39 • 5008 просмотра
Украинские морские дроны становятся новым фактором сдерживания Китая в Индо-Тихоокеанском регионе – Bloomberg25 июня, 02:57 • 12834 просмотра
В Краснодарском крае после атаки БПЛА загорелась Полтавская нефтебазаVideo25 июня, 03:24 • 5114 просмотра
В Венесуэле после землетрясений ввели чрезвычайное положение, в Каракасе закрыли аэропорт и ищут людей под заваламиPhotoVideo03:49 • 17902 просмотра
публикации
Готова ли энергосистема Украины к аномальной жаре и какие угрозы её работе существуют
Эксклюзив
24 июня, 18:39 • 66166 просмотра
Цены на генераторы в Украине: от чего зависит стоимость в 2026 году и какие есть альтернативы24 июня, 13:42 • 46201 просмотра
От ИИ до ракет: международная выставка Eurosatory-2026 показала новую роль Украины в европейской оборонеPhoto24 июня, 12:24 • 50894 просмотра
Как функционирует Банк грудного молока в столичном Перинатальном центреPhoto
Эксклюзив
24 июня, 11:32 • 49067 просмотра
БЭБ обвинило Гетманцева в манипуляциях и распространении ложной информации об их работе в 2025 году
Эксклюзив
24 июня, 09:54 • 61606 просмотра
Актуальные люди
Ирина Терех
Марьяна Безуглая
Шакира
Денис Штилерман
Дмитрий Говсеев
Актуальные места
Уганда
Танзания
Мексика
Ангола
Кения
Реклама
УНН Lite
Слухи о свадьбе Тейлор Свифт и Трэвиса Келси усилились после новых сообщений СМИ24 июня, 21:25 • 28358 просмотра
Бывший участник Modern Talking Дитер Болен назвал победу Украины в войне "наихудшим сценарием"24 июня, 17:28 • 40140 просмотра
"История игрушек 5" собрала 160 миллионов долларов и установила рекорд года21 июня, 18:17 • 84917 просмотра
Принц Уильям отметил 44-летие и День отца новым фото с дочерью Шарлоттой21 июня, 15:09 • 87390 просмотра
Дуа Липа показала свадебные фото и собрала тысячи поздравлений от поклонников и знаменитостейPhoto20 июня, 14:32 • 103365 просмотра
Актуальное
Отопление
Техника
FIFA (серия видеоигр)
IPad Pro
Социальная сеть

Во Львове мужчина получил подозрение за смертельное ДТП и убийство собственной матери

Киев • УНН

 • 1746 просмотра

24-летний водитель Audi спровоцировал аварию, в которой погиб 50-летний мужчина, и признался в убийстве матери ножом. Ему сообщено о подозрении по двум статьям.

Во Львове мужчина получил подозрение за смертельное ДТП и убийство собственной матери

Во Львове объявили о подозрении злоумышленнику, который совершил смертельное ДТП и убил собственную мать, сообщили в ГУНП в области, пишет УНН.

Детали

Инцидент произошел 24 июня около 7:10 на улице Глинской в городе Пустомыты Львовского района.

Во Львове водитель врезался в патрульную машину, совершил смертельное ДТП и признался в убийстве матери24.06.26, 11:28 • 12545 просмотров

Предварительно установлено, что экипаж патрульных полицейских обнаружил автомобиль Audi Q5 без переднего номерного знака. Когда полицейские включили проблесковые маячки и развернулись, чтобы остановить водителя, он начал движение на большой скорости в направлении выезда из Львова, при этом совершил столкновение со служебным транспортным средством. Впоследствии он не справился с управлением и допустил лобовое столкновение с автомобилем Volkswagen.

От удара автомобиль Volkswagen отбросило на двор частного дома, где он перевернулся.

В результате ДТП водитель автомобиля Volkswagen, 50-летний житель Львовщины, от полученных травм погиб на месте происшествия.

Водителя Audi, 24-летнего жителя Львова, задержали патрульные полицейские. Мужчина также сообщил, что убил свою мать. Информация о смерти женщины подтвердилась: ее обнаружили по месту жительства с ножевыми ранениями, которые стали смертельными.

Предварительно установлено, что между злоумышленником и его 51-летней матерью возник внезапный конфликт, в ходе которого он и нанес женщине смертельные ножевые ранения

- указали в полиции.

Как сообщили в Львовской областной прокуратуре, по данным следствия, мужчина убил свою 51-летнюю мать в ночь на 24 июня в одном из частных домов Железнодорожного района Львова.

"Во время ссоры мужчина схватил кухонный нож и нанес женщине многочисленные удары в голову, шею и туловище. От полученных ранений потерпевшая скончалась на месте. Поскольку женщина проживала с сыном вдвоем в частном доме, ее криков о помощи никто не услышал. После содеянного мужчина сел за руль автомобиля и пытался покинуть пределы Львова", - рассказали детали в прокуратуре.

24-летнего безработного львовянина, как указано, задержано в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Задержанному, как указано, сообщили о подозрении в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) и ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

В областной прокуратуре указали, что продолжается экспертиза на наличие в организме подозреваемого наркотических веществ. После получения результатов будет решаться вопрос об окончательной правовой квалификации.

Максимальное наказание, предусмотренное санкциями статей, предусматривает до пятнадцати лет лишения свободы.

Юлия Шрамко

ОбществоКриминал и ЧП