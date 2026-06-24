Во Львове водитель врезался в патрульную машину, совершил смертельное ДТП и признался в убийстве матери

$44.880.0351.100.31
ukenru
08:15 • 1664 просмотра
Силовики предложили путину отменить выборы в госдуму - в чем причина
07:34 • 7448 просмотра
"Мадьяр" подтвердил: после работы СБС "устала" главная электроподстанция оккупированного Севастополя
23 июня, 20:21 • 14224 просмотра
Трамп был впечатлен украинскими ударами вглубь России и согласился на новые санкции – FT
23 июня, 14:12 • 43143 просмотра
Оборонный союз: Европа строит новую модель безопасности и видит в ней Украину
Эксклюзив
23 июня, 12:51 • 82050 просмотра
Окончание войны наконец может стать реальностью, давление и сила работают - оценка политолога
Эксклюзив
23 июня, 12:21 • 67016 просмотра
Украинцы требуют аудита и перезагрузки БЭБ после коррупционных скандалов - опросVideo
23 июня, 09:04 • 47073 просмотра
Отводы, переносы и 45 операций вопреки запрету – чем запомнилось дело врачей Odrex
23 июня, 08:40 • 50291 просмотра
НБУ требует снять Смилянского с должности гендиректора Укрпочты
23 июня, 06:57 • 30659 просмотра
Всемирный банк одобрил новое финансирование для Украины на $3,39 млрд
Эксклюзив
22 июня, 18:02 • 39587 просмотра
Больше не "страна-бензоколонка" - рф начала импортировать топливо и летит в пропасть
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+27°
3м/с
33%
748мм
Популярные новости
Оператор «Северного потока-2» подал в суд на ЕС из-за запрета российского газа23 июня, 22:56 • 10781 просмотра
В Крыму прогремела серия взрывов: сообщают об ударах возле железнодорожной станции и работе ПВОVideo23 июня, 23:25 • 12203 просмотра
Польша заявила, что не нуждается в посредниках в отношениях с Украиной23 июня, 23:38 • 21560 просмотра
В Германии из-за сбоя в IT-системе на несколько часов полностью остановили движение поездов24 июня, 00:17 • 14741 просмотра
В Бахчисарае после удара вспыхнули склады бригады МТО Черноморского флота РФ24 июня, 01:25 • 19151 просмотра
публикации
Оборонный союз: Европа строит новую модель безопасности и видит в ней Украину23 июня, 14:12 • 43143 просмотра
Окончание войны наконец может стать реальностью, давление и сила работают - оценка политолога
Эксклюзив
23 июня, 12:51 • 82050 просмотра
Украинцы требуют аудита и перезагрузки БЭБ после коррупционных скандалов - опросVideo
Эксклюзив
23 июня, 12:21 • 67016 просмотра
Как отличить фальшивые деньги от настоящих - основные признаки подделки23 июня, 09:28 • 42079 просмотра
Крым как военная база: почему Украина бьет по путям снабжения22 июня, 19:28 • 57935 просмотра
Актуальные люди
Ким Чен Ын
Ирина Терех
Марьяна Безуглая
Шакира
Денис Штилерман
Актуальные места
Израиль
Ванкувер
Новая Зеландия
Мексика
Бельгия
Реклама
УНН Lite
"История игрушек 5" собрала 160 миллионов долларов и установила рекорд года21 июня, 18:17 • 57968 просмотра
Принц Уильям отметил 44-летие и День отца новым фото с дочерью Шарлоттой21 июня, 15:09 • 61536 просмотра
Дуа Липа показала свадебные фото и собрала тысячи поздравлений от поклонников и знаменитостейPhoto20 июня, 14:32 • 79002 просмотра
Принцу Гарри с семьей разрешили жить в королевской резиденции во время визита в Британию20 июня, 06:29 • 81639 просмотра
Британскую актрису обвиняют в попытке контрабанды 320 кг метамфетамина в Австралию19 июня, 08:34 • 97283 просмотра
Актуальное
Крылатая ракета
Техника
FIFA (серия видеоигр)
Отопление
IPad Pro

Во Львове водитель врезался в патрульную машину, совершил смертельное ДТП и признался в убийстве матери

Киев • УНН

 • 348 просмотра

Во Львовской области 24-летний водитель Audi Q5 врезался в патрульную машину, спровоцировал смертельное ДТП, в котором погиб водитель Volkswagen. Задержанный признался в убийстве матери, которую нашли с ножевыми ранениями дома.

Во Львове водитель врезался в патрульную машину, совершил смертельное ДТП и признался в убийстве матери

Во Львовской области задержали 24-летнего водителя, который врезался в патрульный автомобиль, совершил смертельное ДТП и, вероятно, причастен к убийству матери, сообщили в среду в Нацполиции, пишет УНН.

Детали

Инцидент произошел сегодня, 24 июня, около 07:10 на улице Глинской в городе Пустомыты, что под Львовом.

Предварительно установлено, что экипаж патрульных полицейских обнаружил автомобиль Audi Q5 без переднего номерного знака. Когда полицейские включили проблесковые маячки и развернулись, чтобы остановить водителя, он начал движение на большой скорости в направлении выезда из Львова, при этом совершив столкновение со служебным транспортным средством. Впоследствии он не справился с управлением и допустил лобовое столкновение с автомобилем Volkswagen.

"От удара автомобиль Volkswagen отбросило на двор частного дома, где он перевернулся. В результате ДТП водитель автомобиля Volkswagen, житель Львовщины, от полученных травм погиб на месте происшествия", - указали в полиции.

Водителя Audi, 24-летнего жителя Львова, задержали патрульные полицейские.

"Во Львове мы задержали водителя, который совершил смертельное ДТП и, вероятно, причастен к убийству", - сообщили в патрульной полиции Украины.

"Мужчина также сообщил, что убил свою мать. Информация о смерти женщины подтвердилась: женщину обнаружили в квартире по месту жительства с ножевыми ранениями", - отметили в Нацполиции.

По этим фактам следователи полиции Львовщины открыли уголовные производства по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) и ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего) УКУ.

Мужчина "задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса и направлен на медицинское освидетельствование".

Продолжаются следственные действия.

Автомобиль, в котором находились шестеро детей, попал в ДТП под Киевом: погиб двухлетний малыш19.06.26, 22:23 • 5463 просмотра

Юлия Шрамко

ОбществоКриминал и ЧП