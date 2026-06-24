Во Львове водитель врезался в патрульную машину, совершил смертельное ДТП и признался в убийстве матери
Киев • УНН
Во Львовской области 24-летний водитель Audi Q5 врезался в патрульную машину, спровоцировал смертельное ДТП, в котором погиб водитель Volkswagen. Задержанный признался в убийстве матери, которую нашли с ножевыми ранениями дома.
Во Львовской области задержали 24-летнего водителя, который врезался в патрульный автомобиль, совершил смертельное ДТП и, вероятно, причастен к убийству матери, сообщили в среду в Нацполиции, пишет УНН.
Детали
Инцидент произошел сегодня, 24 июня, около 07:10 на улице Глинской в городе Пустомыты, что под Львовом.
Предварительно установлено, что экипаж патрульных полицейских обнаружил автомобиль Audi Q5 без переднего номерного знака. Когда полицейские включили проблесковые маячки и развернулись, чтобы остановить водителя, он начал движение на большой скорости в направлении выезда из Львова, при этом совершив столкновение со служебным транспортным средством. Впоследствии он не справился с управлением и допустил лобовое столкновение с автомобилем Volkswagen.
"От удара автомобиль Volkswagen отбросило на двор частного дома, где он перевернулся. В результате ДТП водитель автомобиля Volkswagen, житель Львовщины, от полученных травм погиб на месте происшествия", - указали в полиции.
Водителя Audi, 24-летнего жителя Львова, задержали патрульные полицейские.
"Во Львове мы задержали водителя, который совершил смертельное ДТП и, вероятно, причастен к убийству", - сообщили в патрульной полиции Украины.
"Мужчина также сообщил, что убил свою мать. Информация о смерти женщины подтвердилась: женщину обнаружили в квартире по месту жительства с ножевыми ранениями", - отметили в Нацполиции.
По этим фактам следователи полиции Львовщины открыли уголовные производства по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) и ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего) УКУ.
Мужчина "задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса и направлен на медицинское освидетельствование".
Продолжаются следственные действия.
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