Во Львове водитель врезался в патрульную машину, совершил смертельное ДТП и признался в убийстве матери

Во Львовской области задержали 24-летнего водителя, который врезался в патрульный автомобиль, совершил смертельное ДТП и, вероятно, причастен к убийству матери, сообщили в среду в Нацполиции, пишет УНН.



Детали

Инцидент произошел сегодня, 24 июня, около 07:10 на улице Глинской в городе Пустомыты, что под Львовом.

Предварительно установлено, что экипаж патрульных полицейских обнаружил автомобиль Audi Q5 без переднего номерного знака. Когда полицейские включили проблесковые маячки и развернулись, чтобы остановить водителя, он начал движение на большой скорости в направлении выезда из Львова, при этом совершив столкновение со служебным транспортным средством. Впоследствии он не справился с управлением и допустил лобовое столкновение с автомобилем Volkswagen.

"От удара автомобиль Volkswagen отбросило на двор частного дома, где он перевернулся. В результате ДТП водитель автомобиля Volkswagen, житель Львовщины, от полученных травм погиб на месте происшествия", - указали в полиции.

Водителя Audi, 24-летнего жителя Львова, задержали патрульные полицейские.

"Во Львове мы задержали водителя, который совершил смертельное ДТП и, вероятно, причастен к убийству", - сообщили в патрульной полиции Украины.

"Мужчина также сообщил, что убил свою мать. Информация о смерти женщины подтвердилась: женщину обнаружили в квартире по месту жительства с ножевыми ранениями", - отметили в Нацполиции.

По этим фактам следователи полиции Львовщины открыли уголовные производства по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) и ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего) УКУ.

Мужчина "задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса и направлен на медицинское освидетельствование".

Продолжаются следственные действия.

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