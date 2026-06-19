Автомобиль, в котором находились шестеро детей, попал в ДТП под Киевом: погиб двухлетний малыш

В Броварах Киевской области произошло ДТП. В легковом автомобиле ехали 3 взрослых и 6 малолетних детей разного возраста. В результате аварии двухлетний ребенок погиб от полученных травм, сообщил мэр города Игорь Сапожко, передает УНН.

Масштабное по последствиям ДТП на Вокзальной. В легковом автомобиле ехали 3 взрослых и 6 малолетних детей разного возраста (от 2 до 11 лет). Пострадавшие: 2 взрослых и 2 детей в тяжелом состоянии, остальные имеют повреждения разной степени - сообщил Сапожко.

Он отметил, что на месте ДТП работают медики и правоохранители.

Позже он сообщил, что "к сожалению, несмотря на усилия медиков, двухлетний ребенок погиб от полученных травм".

Напомним

В Кривом Роге умер 12-летний мальчик, который получил тяжелые травмы в результате ДТП, произошедшего в феврале этого года.