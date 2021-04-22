Ради сборной: УАФ изменил дату завершения сезона УПЛ
Киев • УНН
КИЕВ. 22 апреля. УНН. Исполнительный комитет Украинской ассоциации футбола определил дату проведения финального матча розыгрыша Кубка Украины сезона-2020/2021, а также утвердил изменения в план-календарь УПЛ текущего сезона.
Детали
Рассмотрев предложения УПЛ в соответствии с решениями общего собрания участников УПЛ, Исполнительный комитет Украинской ассоциации футбола утвердил изменения в План-календарь УПЛ сезона 2020/2021 и определил дату проведения финала Кубка Украины сезона-2020/2021 - 13 мая. Матчи последнего тура Премьер-лиги будет сыгран 9 мая (базовая дата).
Примечательно, что ранее датой завершения УПЛ быть 15 мая.
Дополнение
Евро-2020 должен быть в прошлом году, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на лето 2021 года. Сборная Украины на групповом раунде сыграет против Нидерландов, Австрии и Северной Македонии.