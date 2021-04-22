Заради збірної: УАФ змінив дату завершення сезону УПЛ

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КИЇВ. 22 квітня. УНН. Виконавчий комітет Української асоціації футболу визначив дату проведення фінального матчу розіграшу Кубка України сезону-2020/2021, а також затвердив зміни до плану-календаря УПЛ поточного сезону.

Деталі

Розглянувши пропозиції УПЛ відповідно до рішень загальних зборів учасників УПЛ, Виконавчий комітет Української асоціації футболу затвердив зміни до Плану-календаря УПЛ сезону-2020/2021 та визначив дату проведення фіналу Кубку України сезону-2020/2021 — 13 травня. Матчі останнього туру Прем’єр-ліги буде зіграно 9 травня (базова дата).

Примітно, що раніше датою завершення УПЛ мало бути 15 травня.

Доповнення

Євро-2020 мав відбутися минулого року, однак через пандемію коронавірусу турнір перенесли на літо 2021 року. Збірна України на груповому раунді зіграє проти Нідерландів, Австрії та Північної Македонії.

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