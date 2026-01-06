Запуск системы штрафных баллов для водителей с 2026 года является фейком - патрульные
Киев • УНН
Информация о введении системы штрафных баллов для водителей с 2026 года не соответствует действительности. Этот вопрос находится на рассмотрении, и штрафные баллы пока не введены.
Информация о якобы введении с 2026 года системы штрафных баллов для водителей не соответствует действительности. Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий, передает УНН.
В сети распространена информация, что с 2026 года заработала система штрафных баллов для водителей. Это не соответствует действительности
По предварительной информации, сейчас существует ряд законопроектов, которые должны урегулировать этот вопрос и предусматривают возможное введение штрафных баллов в будущем по примеру зарубежного опыта.
Пока этот вопрос находится на рассмотрении, и штрафные баллы не введены! О таких масштабных нововведениях мы обязательно сообщим общественности заранее. Доверяйте проверенным источникам
Напомним
В конце октября 2025 года группа народных депутатов зарегистрировала законопроект, предлагающий восстановить систему штрафных баллов для водителей за нарушение ПДД, отмененную в 2020 году.