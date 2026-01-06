Запуск системы штрафных баллов для водителей с 2026 года является фейком - патрульные

$42.420.13
09:58 • 30 просмотра
Еще одной проверке скандальной клиники Odrex, где умерли пациенты, быть
08:46 • 2310 просмотра
Reuters: союзники Украины собираются в Париже для согласования вкладов в многонациональные силы и более широкие гарантии безопасности
Эксклюзив
5 января, 19:29 • 15973 просмотра
Ребенок, попавший в реанимацию после стоматологического лечения, жив
Эксклюзив
5 января, 14:42 • 42165 просмотра
Демонстрация обновления власти, усиление влияния Президента: политолог о кадровых изменениях в Украине
Эксклюзив
5 января, 14:05 • 76512 просмотра
Астрологический прогноз 5-11 января: момент истины для лидеров и власти
5 января, 13:13 • 44523 просмотра
Лидеру Венесуэлы Мадуро грозит смертная казнь в США: в чем его подозреваютVideo
5 января, 12:32 • 45710 просмотра
Официально: Евгений Хмара будет временно исполнять обязанности главы СБУ
5 января, 09:38 • 45605 просмотра
Зеленский официально назначил Кислицу первым заместителем руководителя Офиса Президента: появился указ
Эксклюзив
5 января, 09:07 • 112482 просмотра
Смерть за $42 500: история Светланы Гук о лечении мужа в одесской клинике OdrexPhoto
4 января, 15:52 • 71690 просмотра
"Фамилии - по завершении формальных процедур": Зеленский анонсировал назначение глав пяти ОГА в ближайшее время
Глава МИД Чехии встретился с послом Украины после скандала из-за заявления Томио Окамуры6 января, 00:18 • 13328 просмотра
Белый дом готовит встречи с нефтяными гигантами для освоения ресурсов Венесуэлы6 января, 00:19 • 10943 просмотра
Мексика отвергает возможность военного вмешательства США после операции в Венесуэле6 января, 00:31 • 4504 просмотра
Комета уничтожила мамонтов и первые культуры Америки: новые доказательства ученых6 января, 01:01 • 11525 просмотра
"Пустозвон" о "зонах влияния" и "больные фантазии неудачников": в МИД и ЦПД отреагировали на публикацию о надеждах рф после операции США в Венесуэле08:04 • 6432 просмотра
Последний из праздников рождественского цикла – Крещение: традиции и суеверия5 января, 18:15 • 23875 просмотра
Астрологический прогноз 5-11 января: момент истины для лидеров и власти
Эксклюзив
5 января, 14:05 • 76513 просмотра
Отбор без конкурса: зачем вице-премьер спешит с назначением главы Госавиаслужбы5 января, 12:50 • 47948 просмотра
Смерть за $42 500: история Светланы Гук о лечении мужа в одесской клинике OdrexPhoto
Эксклюзив
5 января, 09:07 • 112482 просмотра
От казино до больницы: кто и как построил одесскую частную клинику Odrex2 января, 09:26 • 168277 просмотра
Дональд Трамп
Николас Мадуро
Владимир Зеленский
Метте Фредериксен
Марко Рубио
Соединённые Штаты
Венесуэла
Украина
Гренландия
Дания
В США стремительно растет количество подписей под петициями о депортации Ники Минаж5 января, 21:31 • 15074 просмотра
"Аватар: Огонь и пепел" собрал миллиард долларов в мировом прокатеVideo4 января, 17:30 • 60551 просмотра
Ди Каприо не смог прибыть на кинофестиваль из-за ограничений на полеты на фоне операции США в Венесуэле4 января, 16:22 • 54686 просмотра
Дамиано Давид из Måneskin и Дав Кэмерон объявили о помолвкеPhoto4 января, 15:02 • 50918 просмотра
Рэпера Дрейка обвинили в использовании ботоферм и отмывании денег через онлайн-казино3 января, 22:58 • 58889 просмотра
Техника
Социальная сеть
Шахед-136
Золото
The Economist

Запуск системы штрафных баллов для водителей с 2026 года является фейком - патрульные

Киев • УНН

 • 66 просмотра

Информация о введении системы штрафных баллов для водителей с 2026 года не соответствует действительности. Этот вопрос находится на рассмотрении, и штрафные баллы пока не введены.

Запуск системы штрафных баллов для водителей с 2026 года является фейком - патрульные

Информация о якобы введении с 2026 года системы штрафных баллов для водителей не соответствует действительности. Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий, передает УНН.

Подробности

В сети распространена информация, что с 2026 года заработала система штрафных баллов для водителей. Это не соответствует действительности

- говорится в сообщении.

По предварительной информации, сейчас существует ряд законопроектов, которые должны урегулировать этот вопрос и предусматривают возможное введение штрафных баллов в будущем по примеру зарубежного опыта.

Пока этот вопрос находится на рассмотрении, и штрафные баллы не введены! О таких масштабных нововведениях мы обязательно сообщим общественности заранее. Доверяйте проверенным источникам

- отмечает Белошицкий.

Напомним

В конце октября 2025 года группа народных депутатов зарегистрировала законопроект, предлагающий восстановить систему штрафных баллов для водителей за нарушение ПДД, отмененную в 2020 году.

Алла Киосак

Алексей Белошицкий
Дорожно-транспортное происшествие