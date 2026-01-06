Запуск системи штрафних балів для водіїв з 2026 року є фейком - патрульні
Інформація про запровадження системи штрафних балів для водіїв з 2026 року не відповідає дійсності. Це питання перебуває на розгляді, і штрафні бали наразі не запроваджені.
Інформація про нібито запровадження з 2026 року системи штрафних балів для водіїв не відповідає дійсності. Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький, передає УНН.
Деталі
В мережі розповсюджено інформацію, що з 2026 року запрацювала система штрафних балів для водіїв. Це не відповідає дійсності
За попередньою інформацією, наразі існує низка законопроєктів, які мають врегулювати це питання та передбачають можливе запровадження штрафних балів у майбутньому за прикладом зарубіжного досвіду.
Поки що це питання перебуває на розгляді, й штрафні бали не запроваджені! Про такі масштабні нововведення, ми обов'язково повідомимо громадськість заздалегідь. Довіряйте перевіреним джерелам
Нагадаємо
Наприкінці жовтня 2025 року група народних депутатів зареєструвала законопроєкт, що пропонує відновити систему штрафних балів для водіїв за порушення ПДР, скасовану у 2020 році.