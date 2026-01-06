Запуск системи штрафних балів для водіїв з 2026 року є фейком - патрульні

$42.420.13
09:58 • 4 перегляди
Ще одній перевірці скандальної клініки Odrex, де померли пацієнти, бути
08:46 • 2270 перегляди
Reuters: союзники України збираються у Парижі для узгодження внесків у багатонаціональні сили і ширші гарантії безпеки
Ексклюзив
5 січня, 19:29 • 15948 перегляди
Дитина, яка потрапила до реанімації після стоматлікування, жива
Ексклюзив
5 січня, 14:42 • 42117 перегляди
Демонстрація оновлення влади, посилення впливу Президента: політолог про кадрові зміни в Україні
Ексклюзив
5 січня, 14:05 • 76431 перегляди
Астрологічний прогноз 5-11 січня: момент істини для лідерів і влади
5 січня, 13:13 • 44487 перегляди
Лідеру Венесуели Мадуро загрожує смертна кара у США: у чому його підозрюютьVideo
5 січня, 12:32 • 45685 перегляди
Офіційно: Євгеній Хмара тимчасово виконуватиме обов'язки глави СБУ
5 січня, 09:38 • 45591 перегляди
Зеленський офіційно призначив Кислицю першим заступником керівника Офісу Президента: з'явився указ
Ексклюзив
5 січня, 09:07 • 112446 перегляди
Смерть за $42 500: історія Світлани Гук про лікування чоловіка в одеській клініці OdrexPhoto
4 січня, 15:52 • 71689 перегляди
"Прізвища - по завершенню формальних процедур": Зеленський анонсував призначення голів п'яти ОДА найближчим часом
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал та НП
Новини Світу
Київ
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Популярнi новини
Фостен-Аршанж Туадера втретє переміг на виборах президента ЦАР5 січня, 23:55 • 10620 перегляди
Глава МЗС Чехії зустрівся з послом України після скандалу через заяву Томіо Окамури6 січня, 00:18 • 13251 перегляди
Білий дім готує зустрічі з нафтовими гігантами для освоєння ресурсів Венесуели6 січня, 00:19 • 10868 перегляди
Комета знищила мамонтів та перші культури Америки: нові докази вчених6 січня, 01:01 • 11452 перегляди
"Пустодзвін" про "зони впливу" і "хворі фантазії невдах": у МЗС і ЦПД відреагували на публікацію про сподівання рф після операції США у Венесуелі08:04 • 6276 перегляди
Публікації
Останнє зі свят різдвяного циклу ‒ Водохреще: традиції та забобони 5 січня, 18:15 • 23835 перегляди
Астрологічний прогноз 5-11 січня: момент істини для лідерів і влади
Ексклюзив
5 січня, 14:05 • 76414 перегляди
Відбір без конкурсу: навіщо віцепремʼєр поспішає із призначенням голови Державіасужби5 січня, 12:50 • 47914 перегляди
Смерть за $42 500: історія Світлани Гук про лікування чоловіка в одеській клініці OdrexPhoto
Ексклюзив
5 січня, 09:07 • 112439 перегляди
Від казино до лікарні: хто і як побудував одеську приватну клініку Odrex2 січня, 09:26 • 168247 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Ніколас Мадуро
Володимир Зеленський
Метте Фредеріксен
Марко Рубіо
Актуальні місця
Сполучені Штати Америки
Венесуела
Україна
Ґренландія
Данія
УНН Lite
У США стрімко зростає кількість підписів під петиціями про депортацію Нікі Мінаж5 січня, 21:31 • 15061 перегляди
"Аватар: Вогонь і попіл" зібрав мільярд доларів у світовому прокатіVideo4 січня, 17:30 • 60536 перегляди
Ді Капріо не зміг прибути на кінофестиваль через обмеження на польоти на тлі операції США у Венесуелі4 січня, 16:22 • 54673 перегляди
Даміано Давід з Måneskin та Дав Кемерон оголосили про заручиниPhoto4 січня, 15:02 • 50906 перегляди
Репера Дрейка звинуватили у використанні ботоферм та відмиванні грошей через онлайн-казино3 січня, 22:58 • 58877 перегляди
Запуск системи штрафних балів для водіїв з 2026 року є фейком - патрульні

Київ • УНН

 • 40 перегляди

Інформація про запровадження системи штрафних балів для водіїв з 2026 року не відповідає дійсності. Це питання перебуває на розгляді, і штрафні бали наразі не запроваджені.

Запуск системи штрафних балів для водіїв з 2026 року є фейком - патрульні

Інформація про нібито запровадження з 2026 року системи штрафних балів для водіїв не відповідає дійсності. Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький, передає УНН.

Деталі

В мережі розповсюджено інформацію, що з 2026 року запрацювала система штрафних балів для водіїв. Це не відповідає дійсності

- йдеться у дописі.

За попередньою інформацією, наразі існує низка законопроєктів, які мають врегулювати це питання та передбачають можливе запровадження штрафних балів у майбутньому за прикладом зарубіжного досвіду.

Поки що це питання перебуває на розгляді, й штрафні бали не запроваджені! Про такі масштабні нововведення, ми обов'язково повідомимо громадськість заздалегідь. Довіряйте перевіреним джерелам

- наголошує Білошицький.

Нагадаємо

Наприкінці жовтня 2025 року група народних депутатів зареєструвала законопроєкт, що пропонує відновити систему штрафних балів для водіїв за порушення ПДР, скасовану у 2020 році.

Алла Кіосак

СуспільствоАвто
Олексій Білошицький
Дорожньо-транспортна пригода