Запуск системи штрафних балів для водіїв з 2026 року є фейком - патрульні

Інформація про нібито запровадження з 2026 року системи штрафних балів для водіїв не відповідає дійсності. Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький, передає УНН.

В мережі розповсюджено інформацію, що з 2026 року запрацювала система штрафних балів для водіїв. Це не відповідає дійсності

За попередньою інформацією, наразі існує низка законопроєктів, які мають врегулювати це питання та передбачають можливе запровадження штрафних балів у майбутньому за прикладом зарубіжного досвіду.

Поки що це питання перебуває на розгляді, й штрафні бали не запроваджені! Про такі масштабні нововведення, ми обов'язково повідомимо громадськість заздалегідь. Довіряйте перевіреним джерелам