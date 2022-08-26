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Запуск приватизации: до конца года на аукционы выставят до 150 объектов

Киев • УНН

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КИЕВ. 26 августа. УНН. В Украине до конца года планируют объявить аукционы на приватизацию до 150 объектов и получить за это около 600 млн грн. Об этом сообщила исполняющая обязанности председателя Фонда госимущества Ольга Батова в эфире украинского телемарафона, передает УНН.

Запуск приватизации: до конца года на аукционы выставят до 150 объектов

Цитата

«Планируется приватизация в регионах, где не ведутся активные боевые действия, а именно это и предусматривает постановление Кабмина, принятое во вторник. Там предусматриваются регионы, в которых разрешена эта малая приватизация в военное время», – сказала Батова.

По ее словам, это в основном западные регионы, центральная часть Украины.

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«Уже сегодня мы планируем, если будет опубликовано это постановление, объявить уже первые два аукциона на спиртовые заводы ГП "Укрспирта". Это произойдет в Тернопольской области. В общем, мы планируем до конца года объявить аукционы на приватизацию примерно до 150 объектов, но когда я говорю объекты, это подразумевается от отдельных зданий, в том числе, например, в селах и поселках до, как я уже отметила, на примере спиртовых активов», – рассказала Батова.

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Детали

По ее словам, до конца 2022 года планируется получить от приватизации около 600 млн грн.

«Но если все будет хорошо, и будет рост цен на Prozorro в течение аукционов, то может удастся привлечь до 1 млрд грн. Но нужно понимать, что привлечение средств в бюджет единовременно от продажи актива, приватизации не главная цель наша, главная цель - это передать активы, которые не работают, или убыточные, или работают неэффективно для того, чтобы частный собственник наладил там работу, вложил инвестиции, модернизировав эти предприятия и создал рабочие места», – сказала Батова.

Дополнение

Верховная Рада проголосовала за упрощение приватизации для содействия релокации.

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