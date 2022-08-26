Запуск приватизації: до кінця року на аукціони виставлять до 150 об'єктів
Київ • УНН
КИЇВ. 26 серпня. УНН. В Україні до кінця року планують оголосити аукціони на приватизацію до 150 об'єктів і отримати за це приблизно 600 млн грн. Про це повідомила виконувачка обов’язків голови Фонду держмайна Ольга Батова в ефірі українського телемарафону, передає УНН.
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«Планується приватизація в регіонах, де не ведуться активні бойові дії, а саме це і передбачає постанова Кабміну, яка була прийнята у вівторок. Там передбачаються регіони, у яких дозволена ця мала приватизація у воєнний час», - сказала Батова.
За її словами, це здебільшого західні регіони, центральна частина України.
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«Вже сьогодні ми плануємо, якщо буде опублікована ця постанова, оголосити вже перші два аукціони на спиртові заводи ДП "Укрспирту". Це буде у Тернопільській області. Загалом ми плануємо до кінця року оголосити аукціони на приватизацію приблизно до 150 об'єктів, але коли я кажу об'єкти, це мається на увазі від окремих будівель, у тому числі, наприклад, у селах і селищах до, як я вже зазначила, на прикладі спиртових активів», - розповіла Батова.
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Деталі
За її словами, до кінця 2022 року планується отримати від приватизації приблизно 600 млн грн.
«Але якщо все буде гаразд, і буде ріст цін на Prozorro протягом аукціонів, то може вдасться залучити до 1 млрд грн. Але потрібно розуміти, що залучення коштів до бюджету одноразово від продажу активу, приватизації не є головна мета наша, головна мета - це передати активи, які не працюють, чи збиткові, чи працюють неефективно для того, щоб приватний власник налагодив там роботу, вклав інвестиції, модернізувавши ці підприємства і створив робочі місця», - сказала Батова.
Доповнення
Верховна Рада проголосувала за спрощення приватизації для сприяння релокації.