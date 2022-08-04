В Україні з 1 вересня планують "масово" запустити приватизацію

Цитата

«Президент України поставив завдання запустити приватизацію з вересня. Для цього Верховною Радою прийнято відповідне законодавство, урядом розроблені всі підзаконні нормативні акти. Маємо зробити цей процес максимально швидким», - зазначив Шмигаль.

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Водночас, за словами Прем'єра, держава запускає грантові програми, аби мотивувати бізнес і людей максимально створювати робочі місця.

«Мала приватизація, особливо в регіонах, де люди в селах і містечках знають об’єкти, які роками стоять і неефективно використовуються, покликана дати можливість викупити ці приміщення за справедливу ціну та розпочати роботу», - наголосив Шмигаль.

Приватизація також дасть можливість розширити виробництво для аграріїв, вказують в уряді. У Міністерстві економіки повідомили, що на початку вересня, згідно з графіком, будуть оголошені аукціони на елеваторні потужності й на комбінати хлібопродуктів. Оператори ринку, які бачать дефіцит потужностей, зможуть взяти участь у цих конкурсах.

Доповнення

Верховна Рада проголосувала за спрощення приватизації для сприяння релокації.