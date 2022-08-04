В Україні з 1 вересня планують "масово" запустити приватизацію
Київ • УНН
КИЇВ. 4 серпня. УНН. З 1 вересня в Україні має масово стартувати приватизація. На цьому під час селекторної наради з керівниками областей 3 серпня наголосив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, слова якого цитує пресслужба уряду, пише УНН.
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«Президент України поставив завдання запустити приватизацію з вересня. Для цього Верховною Радою прийнято відповідне законодавство, урядом розроблені всі підзаконні нормативні акти. Маємо зробити цей процес максимально швидким», - зазначив Шмигаль.
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Водночас, за словами Прем'єра, держава запускає грантові програми, аби мотивувати бізнес і людей максимально створювати робочі місця.
«Мала приватизація, особливо в регіонах, де люди в селах і містечках знають об’єкти, які роками стоять і неефективно використовуються, покликана дати можливість викупити ці приміщення за справедливу ціну та розпочати роботу», - наголосив Шмигаль.
Приватизація також дасть можливість розширити виробництво для аграріїв, вказують в уряді. У Міністерстві економіки повідомили, що на початку вересня, згідно з графіком, будуть оголошені аукціони на елеваторні потужності й на комбінати хлібопродуктів. Оператори ринку, які бачать дефіцит потужностей, зможуть взяти участь у цих конкурсах.
Доповнення
Верховна Рада проголосувала за спрощення приватизації для сприяння релокації.