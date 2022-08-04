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В Украине с 1 сентября планируют "массово" запустить приватизацию

В Украине с 1 сентября планируют "массово" запустить приватизацию

Киев • УНН

 • 309306 просмотра

КИЕВ. 4 августа. УНН. С 1 сентября в Украине должна массово стартовать приватизация. Это во время селекторного совещания с руководителями областей 3 августа подчеркнул Премьер-министр Денис Шмыгаль, слова которого цитирует пресс-служба правительства, пишет УНН.

Цитата

"Президент Украины поставил задачу запустить приватизацию с сентября. Для этого Верховная Рада приняла соответствующее законодательство, правительством разработаны все подзаконные нормативные акты. Должны сделать этот процесс максимально быстрым", - отметил Шмыгаль.

Детали

В то же время, по словам Премьера, государство запускает грантовые программы, чтобы мотивировать бизнес и людей максимально создавать рабочие места.

"Малая приватизация, особенно в регионах, где люди в селах и городках знают объекты, которые годами стоят и неэффективно используются, призвана дать возможность выкупить эти помещения по справедливой цене и начать работу", - подчеркнул Шмыгаль.

Приватизация также позволит расширить производство для аграриев, указывают в правительстве. В Министерстве экономики сообщили, что в начале сентября, согласно графику, будут объявлены аукционы на элеваторные мощности и комбинаты хлебопродуктов. Операторы рынка, видя дефицит мощностей, смогут принять участие в этих конкурсах.

Дополнение

Верховная Рада проголосовала за упрощение приватизации для содействия релокации.

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