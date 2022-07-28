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Рада проголосувала за спрощення приватизації для сприяння релокації

Рада проголосувала за спрощення приватизації для сприяння релокації

Київ • УНН

 • 135019 перегляди

КИЇВ. 28 липня. УНН. Верховна Рада сьогодні ухвалила в цілому законопроект щодо приватизації спрощення приватизації, спрямований на сприяння релокації підприємств під час війни. Про це повідомляють з депутатського корпусу, пише УНН.

Деталі

Як зазначив нардеп Олексій Гончаренко, Рада проголосувала за "сприяння процесам релокації підприємств в умовах воєнного стану та економічного відновлення держави". Нардеп Ярослав Железняк зазначив, що законопроект покликаний спростити приватизацію для сприяння релокації підприємств. І що правки до нього розглядали 3 години, а віддали за законопроект 233 голоси.

Народний депутат Павло Фролов зазначив, що йдеться про законопроект 7451. І детальніше розповів, про що він.

Він також зауважив, що законом оптимізували процедури приватизації, зокрема на період дії воєнного стану:

  • заборонили приватизацію розташованих в районах бойових дій об’єктів згідно переліку, затвердженого урядом,
  • заборонили продаж на аукціонах та шляхом викупу усіх об’єктів великої приватизації,
  • перенесли оплату за об’єкт приватизації не після, а до укладення договору купівлі-продажу,
  • надали можливість підписання протоколу аукціону та договору купівлі-продажу шляхом накладення ЕЦП,
  • збільшили гарантійний внесок до 10 мінімальних зарплат для об'єктів до 500 тис. грн та до 20% для інших,
  • на постійній основі вирішили проблеми переоформлення дозволів та ліцензій на покупців у разі приватизації ЄМК,
  • скасували друк оголошень у паперовій газеті,
  • дозволили приватизовувати ЄМК спиртової та лікеро-водочної промисловості в арешті або з обтяженням заставою зі збереженням обтяження для нового власника,
  • передбачили суміщення роботи керівником одразу до 5 держпідприємствами (крім великих та стратегічних) вартістю майна до 100 млн грн.

Доповнення

Верховна Рада проголосувала у першому читанні законопроект №7451 щодо спрощення приватизації під час війни 21 червня.

Українські Національні Новини

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