Рада проголосовала за упрощение приватизации для содействия релокации

Детали

Как отметил нардеп Алексей Гончаренко, Рада проголосовала за "содействие процессам релокации предприятий в условиях военного положения и экономического восстановления государства". Нардеп Ярослав Железняк отметил, что законопроект призван упростить приватизацию для содействия релокации предприятий. И что поправки к нему рассматривали 3 часа, а отдали за законопроект 233 голоса.

Народный депутат Павел Фролов отметил, что речь идет о законопроекте 7451. И подробнее рассказал, о чем он.

Он также отметил, что законом оптимизировали процедуры приватизации, в частности, на период действия военного положения:



запретили приватизацию расположенных в районах боевых действий объектов согласно перечню, утвержденному правительством,



запретили продажу на аукционах и путем выкупа всех объектов крупной приватизации,



перенесли оплату за объект приватизации не после, а до заключения договора купли-продажи,



предоставили возможность заключения протокола аукциона и договора купли-продажи путем наложения ЭЦП,



увеличили гарантийный взнос до 10 минимальных зарплат для объектов до 500 тыс. грн и до 20% для других,



на постоянной основе решили проблемы переоформления разрешений и лицензий на покупателей при приватизации ЕМК,



отменили печать объявлений в бумажной газете,



разрешили приватизировать ЕМК спиртовой и ликероводочной промышленности в аресте или с обременением залогом с сохранением обременения для нового владельца,



предусмотрели совмещение работы руководителем сразу до 5 госпредприятий (кроме крупных и стратегических) стоимостью имущества до 100 млн грн.



Дополнение

Верховная Рада проголосовала в первом чтении законопроект №7451 об упрощении приватизации во время войны 21 июня.