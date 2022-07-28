Рада проголосовала за упрощение приватизации для содействия релокации
Киев • УНН
КИЕВ. 28 июля. УНН. Верховная Рада сегодня приняла в целом законопроект об упрощении приватизации, направленный на содействие релокации предприятий во время войны. Об этом сообщают из депутатского корпуса, пишет УНН.
Детали
Как отметил нардеп Алексей Гончаренко, Рада проголосовала за "содействие процессам релокации предприятий в условиях военного положения и экономического восстановления государства". Нардеп Ярослав Железняк отметил, что законопроект призван упростить приватизацию для содействия релокации предприятий. И что поправки к нему рассматривали 3 часа, а отдали за законопроект 233 голоса.
Народный депутат Павел Фролов отметил, что речь идет о законопроекте 7451. И подробнее рассказал, о чем он.
Он также отметил, что законом оптимизировали процедуры приватизации, в частности, на период действия военного положения:
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- запретили приватизацию расположенных в районах боевых действий объектов согласно перечню, утвержденному правительством,
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- запретили продажу на аукционах и путем выкупа всех объектов крупной приватизации,
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- перенесли оплату за объект приватизации не после, а до заключения договора купли-продажи,
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- предоставили возможность заключения протокола аукциона и договора купли-продажи путем наложения ЭЦП,
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- увеличили гарантийный взнос до 10 минимальных зарплат для объектов до 500 тыс. грн и до 20% для других,
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- на постоянной основе решили проблемы переоформления разрешений и лицензий на покупателей при приватизации ЕМК,
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- отменили печать объявлений в бумажной газете,
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- разрешили приватизировать ЕМК спиртовой и ликероводочной промышленности в аресте или с обременением залогом с сохранением обременения для нового владельца,
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- предусмотрели совмещение работы руководителем сразу до 5 госпредприятий (кроме крупных и стратегических) стоимостью имущества до 100 млн грн.
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Дополнение
Верховная Рада проголосовала в первом чтении законопроект №7451 об упрощении приватизации во время войны 21 июня.