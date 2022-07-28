Фонду Держмайна буде передано 420 державних підприємств

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"Як і передбачається Планом відновлення України, держава має позбутися нестратегічних активів. В рамках першого етапу цієї роботи ФДМУ отримує повноваження з управління 420 державних підприємств", - йдеться у повідомленні.

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Серед таких підприємств тільки 33 є працюючі: 10 прибуткові, 3 безприбуткові та 20 підприємств, які приносять збитки.

Загальна вартість таких активів працюючих підприємств – 2,9 млрд гривень.

На малу приватизацію піде 66 об’єктів:



50 єдиних майнових комплексів державних підприємств;



6 пакетів корпоративних прав;



10 окремих структурних підрозділів державних підприємств.



Решта 354 таких підприємств буде ліквідовано, а їх майно – продано як окремі активи.

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