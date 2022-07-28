Фонду Держмайна буде передано 420 державних підприємств
Київ • УНН
КИЇВ. 28 липня. УНН. Голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у своєму Telegram каналі повідомив, що 420 державних підприємств буде передано у фонд державного майна. Про це інформує УНН.
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"Як і передбачається Планом відновлення України, держава має позбутися нестратегічних активів. В рамках першого етапу цієї роботи ФДМУ отримує повноваження з управління 420 державних підприємств", - йдеться у повідомленні.
Деталі
Серед таких підприємств тільки 33 є працюючі: 10 прибуткові, 3 безприбуткові та 20 підприємств, які приносять збитки.
Загальна вартість таких активів працюючих підприємств – 2,9 млрд гривень.
На малу приватизацію піде 66 об’єктів:
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- 50 єдиних майнових комплексів державних підприємств;
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- 6 пакетів корпоративних прав;
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- 10 окремих структурних підрозділів державних підприємств.
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Решта 354 таких підприємств буде ліквідовано, а їх майно – продано як окремі активи.
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