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Фонду Госимущества будет передано 420 государственных предприятий

Фонду Госимущества будет передано 420 государственных предприятий

Киев • УНН

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КИЕВ. 28 июля. УНН. Председатель Комитета Верховной Рады Украины по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев в своем Telegram канале сообщил, что 420 государственных предприятий будет передано в фонд государственного имущества. Об этом информирует УНН.

Цитата

"Как и предусматривается Планом восстановления Украины, государство должно лишиться нестратегических активов. В рамках первого этапа этой работы ФГИ получает полномочия по управлению 420 государственных предприятий", - говорится в сообщении.

Детали

Среди таких предприятий только 33 работающих: 10 прибыльных, 3 бесприбыльных и 20 предприятий, которые приносят убытки.

Общая стоимость таких активов работающих предприятий – 2,9 млрд. гривен.

На малую приватизацию пойдет 66 объектов’:

  • 50 единых имущественных комплексов государственных предприятий;
  • 6 пакетов корпоративных прав;
  • 10 отдельных структурных подразделений государственных предприятий.

Остальные 354 таких предприятий будут ликвидированы, а их имущество – продано как отдельные активы.

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