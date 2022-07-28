Фонду Госимущества будет передано 420 государственных предприятий
Киев • УНН
КИЕВ. 28 июля. УНН. Председатель Комитета Верховной Рады Украины по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев в своем Telegram канале сообщил, что 420 государственных предприятий будет передано в фонд государственного имущества. Об этом информирует УНН.
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"Как и предусматривается Планом восстановления Украины, государство должно лишиться нестратегических активов. В рамках первого этапа этой работы ФГИ получает полномочия по управлению 420 государственных предприятий", - говорится в сообщении.
Детали
Среди таких предприятий только 33 работающих: 10 прибыльных, 3 бесприбыльных и 20 предприятий, которые приносят убытки.
Общая стоимость таких активов работающих предприятий – 2,9 млрд. гривен.
На малую приватизацию пойдет 66 объектов’:
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- 50 единых имущественных комплексов государственных предприятий;
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- 6 пакетов корпоративных прав;
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- 10 отдельных структурных подразделений государственных предприятий.
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Остальные 354 таких предприятий будут ликвидированы, а их имущество – продано как отдельные активы.
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