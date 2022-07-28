Фонду Госимущества будет передано 420 государственных предприятий

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"Как и предусматривается Планом восстановления Украины, государство должно лишиться нестратегических активов. В рамках первого этапа этой работы ФГИ получает полномочия по управлению 420 государственных предприятий", - говорится в сообщении.

Детали

Среди таких предприятий только 33 работающих: 10 прибыльных, 3 бесприбыльных и 20 предприятий, которые приносят убытки.

Общая стоимость таких активов работающих предприятий – 2,9 млрд. гривен.

На малую приватизацию пойдет 66 объектов’:



50 единых имущественных комплексов государственных предприятий;



6 пакетов корпоративных прав;



10 отдельных структурных подразделений государственных предприятий.



Остальные 354 таких предприятий будут ликвидированы, а их имущество – продано как отдельные активы.

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