Запрет аренды укрытий во время военного положения - Рада приняла законопроект за основу
Киев • УНН
Парламент в первом чтении поддержал законопроект о запрете нецелевого использования укрытий и расторжении их аренды во время военного положения. Документ предусматривает ежемесячные проверки, камеры и ответственность за блокирование доступа.
Верховная Рада Украины приняла за основу законопроект № 15397, предусматривающий запрет использования защитных сооружений не по назначению и расторжение договоров их аренды на время военного положения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу парламента.
Детали
Данным законопроектом также предлагается ввести обязательные ежемесячные проверки, установить камеры наблюдения, расширить сеть быстровозводимых модульных укрытий в общественных местах и установить ответственность за препятствование доступу к ним.
Контекст
Соответствующий законопроект был зарегистрирован в Верховной Раде еще в прошлом месяце. Согласно нормативно-правовому акту, планируется установить, что требования к содержанию, обустройству и эксплуатации объектов фонда защитных сооружений гражданской защиты, ведению учета фонда защитных сооружений гражданской защиты, определению критериев невозможности дальнейшего содержания и эксплуатации защитных сооружений гражданской защиты, оформлению документов, подтверждающих такую невозможность, определяются Государственной службой по чрезвычайным ситуациям.
Также планируется установить, что укрытия в порядке исключения могут использоваться в мирное время для хозяйственных, культурных и бытовых нужд в порядке, определяемом Кабинетом министров.
В условиях военного положения использование укрытий для культурных и бытовых нужд будет запрещено.
Кроме того, предлагается ввести запрет на приватизацию укрытий.
Напомним
Премьер-министр Украины Сергей Корецкий поручил безотлагательно проверить все укрытия гражданской защиты. Это касается надлежащего содержания и беспрепятственного доступа граждан.