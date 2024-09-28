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Запорожье подверглось 429 обстрелам: повреждены инфраструктура и дома

Запорожье подверглось 429 обстрелам: повреждены инфраструктура и дома

Киев  •  УНН

28 сентября 2024, 04:34  •  3487 просмотра

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Оккупанты совершили 429 обстрелов по Запорожской области, включая авиаудары и атаки дронов. Повреждена инфраструктура и жилые дома в нескольких населенных пунктах, пострадавших среди гражданских нет.

Захватчики совершили 429 обстрелов по Запорожью, в результате чего пострадали инфраструктура и жилые дома. Об этом сообщает председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, передает УНН.

Детали

В частности, авиаудары были направлены на Гуляйполе и Новодаровку.

Зафиксированы массированные атаки беспилотниками - 254 дрона атаковали Гуляйполе, Новоандреевку, Новоданиловку, Роботино, Малую Токмачку, Малиновку и Левадное. Также Гуляйполе, Малая Токмачка и Новоданиловка подверглись 8 обстрелам из реактивных систем залпового огня.

Кроме этого, 164 артиллерийских удара были нанесены по нескольким селам, среди которых Гуляйполе, Роботино и Малая Токмачка.

В результате обстрелов поступило 29 сообщений о разрушениях жилых домов и инфраструктуры. Пострадавших среди гражданского населения не зафиксировано.

В Запорожье в результате последних атак рф пострадало 40 человек - Федоров27 сентября 2024, 10:12 • 10082 просмотра

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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