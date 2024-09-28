Запоріжжя зазнало 429 обстрілів: пошкоджено інфраструктуру та будинки
Київ • УНН
Окупанти здійснили 429 обстрілів по Запорізькій області, включаючи авіаудари та атаки дронів. Пошкоджено інфраструктуру та житлові будинки у кількох населених пунктах, постраждалих серед цивільних немає.
Загарбники здійснили 429 обстрілів по Запоріжжю, внаслідок чого постраждали інфраструктура та житлові будинки. Про це повідомляє голова Запорізької ОВА Іван Федоров передає УНН.
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Зокрема, авіаудари були спрямовані на Гуляйполе та Новодарівку.
Зафіксовано масовані атаки безпілотниками - 254 дрони атакували Гуляйполе, Новоандріївку, Новоданилівку, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Левадне. Також Гуляйполе, Мала Токмачка та Новоданилівка зазнали 8 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.
Крім цього, 164 артилерійські удари було завдано по кількох селах, серед яких Гуляйполе, Роботине та Мала Токмачка.
У результаті обстрілів надійшло 29 повідомлень про руйнування житлових будинків та інфраструктури. Постраждалих серед цивільного населення не зафіксовано.
У Запоріжжі внаслідок останніх атак рф постраждало 40 людей - Федоров27.09.24, 13:12 • 12437 переглядiв