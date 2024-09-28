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Запоріжжя зазнало 429 обстрілів: пошкоджено інфраструктуру та будинки

Запоріжжя зазнало 429 обстрілів: пошкоджено інфраструктуру та будинки

Київ • УНН

 • 31314 перегляди

Окупанти здійснили 429 обстрілів по Запорізькій області, включаючи авіаудари та атаки дронів. Пошкоджено інфраструктуру та житлові будинки у кількох населених пунктах, постраждалих серед цивільних немає.

Загарбники здійснили 429 обстрілів по Запоріжжю, внаслідок чого постраждали інфраструктура та житлові будинки. Про це повідомляє голова Запорізької ОВА Іван Федоров передає УНН.

Деталі

Зокрема, авіаудари були спрямовані на Гуляйполе та Новодарівку.

Зафіксовано масовані атаки безпілотниками - 254 дрони атакували Гуляйполе, Новоандріївку, Новоданилівку, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Левадне. Також Гуляйполе, Мала Токмачка та Новоданилівка зазнали 8 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Крім цього, 164 артилерійські удари було завдано по кількох селах, серед яких Гуляйполе, Роботине та Мала Токмачка.

У результаті обстрілів надійшло 29 повідомлень про руйнування житлових будинків та інфраструктури. Постраждалих серед цивільного населення не зафіксовано.

У Запоріжжі внаслідок останніх атак рф постраждало 40 людей - Федоров27.09.24, 13:12 • 12437 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

Війна
ivan-fedorov-politykІван Федоров
huliaipoleГуляйполе
zaporizhzhiaЗапоріжжя

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