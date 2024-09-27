У Запоріжжі внаслідок останніх атак рф постраждало 40 людей - Федоров
Київ • УНН
Внаслідок російських атак на Запорізьку область постраждало 40 людей, 1 загинув. Зафіксовано руйнування на 5 локаціях, пошкоджено щонайменше 100 житлових будинків, влада надає допомогу постраждалим.
Армія рф здійснювала атаки на Запорізьку область чотири дні поспіль. Після останніх російських ударів руйнування зафіксовані на 5 локаціях, 40 людей постраждали, повідомив у п'ятницю начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, передає УНН.
40 постраждалих, з яких 1 людина загинула. Троє осіб госпіталізовані, одна у важкому стані
За його словами, зафіксовано руйнування на 5 локаціях, постраждали щонайменше 100 житлових будинків.
Комунальні служби закривають вікна ОСБ плитами та відновлюють дахи будинків. Завдяки підтримці міжнародних партнерів, у частині будинків встановлюють нові вікна. Мешканці одного з будинків, який не підлягає відновленню, отримають сертифікати на нове житло.
Постраждалі також отримують можливість тимчасового розселення та компенсацію у розмірі 10 тисяч гривень для проживання, доки їхні оселі не відновлять.
Доповнення
26 вересня війська ворога здійснили 362 атаки на Запорізьку область, включаючи авіаудари та обстріли з РСЗВ. Пошкоджено житлові будинки та інфраструктуру, але жертв серед мирного населення немає.