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Загарбники завдали 362 удари по 9 населеним пунктам Запорізької області

Загарбники завдали 362 удари по 9 населеним пунктам Запорізької області

Київ • УНН

 • 19006 перегляди

За добу війська ворога здійснили 362 атаки на Запорізьку область, включаючи авіаудари та обстріли з РСЗВ. Пошкоджено житлові будинки та інфраструктуру, але жертв серед мирного населення немає.

Протягом доби окупанти здійснили 362 удари по 9 населеним пунктам Запорізької області. Про це повідомляє голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає УНН.

Деталі

Зокрема, зафіксовано шість авіаційних ударів по містах Гуляйполе та Темирівка.

Окрім цього, 225 безпілотних літальних апаратів різної модифікації атакували такі населені пункти, як Приморське, Гуляйполе, Новоандріївка, Новоданилівка, Роботине, Мала Токмачка, Малинівка та Левадне.

Чотири обстріли з реактивних систем залпового вогню влучили в Новоандріївку та Новоданилівку, тоді як 127 артилерійських обстрілів завдано по території Гуляйполя, Новоандріївки, Новоданилівки, Роботиного, Малої Токмачки, Малинівки та Левадного.

Загалом надійшло 99 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. На щастя, мирні жителі не постраждали.

Пролунали вибухи у Запорізькій області27.09.24, 00:32 • 18994 перегляди

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

СуспільствоВійна
zaporizka-oblastЗапорізька область
ivan-fedorov-politykІван Федоров
huliaipoleГуляйполе

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