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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Захватчики нанесли 362 удара по 9 населенным пунктам Запорожской области

Захватчики нанесли 362 удара по 9 населенным пунктам Запорожской области

Киев  •  УНН

27 сентября 2024, 04:18  •  1921 просмотра

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За сутки войска врага совершили 362 атаки на Запорожскую область, включая авиаудары и обстрелы из РСЗО. Повреждены жилые дома и инфраструктура, но жертв среди мирного населения нет.

В течение суток оккупанты совершили 362 удара по 9 населенным пунктам Запорожской области. Об этом сообщает председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, передает УНН.

Детали

В частности, зафиксировано шесть авиационных ударов по городам Гуляйполе и Темировка.

Кроме этого, 225 беспилотных летательных аппаратов различной модификации атаковали такие населенные пункты, как Приморское, Гуляйполе, Новоандреевка, Новоданиловка, Роботино, Малая Токмачка, Малиновка и Левадное.

Четыре обстрела из реактивных систем залпового огня попали в Новоандреевку и Новоданиловку, тогда как 127 артиллерийских обстрелов нанесено по территории Гуляйполя, Новоандреевки, Новоданиловки, Роботино, Малой Токмачки, Малиновки и Левадного.

Всего поступило 99 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры. К счастью, мирные жители не пострадали.

Прозвучали взрывы в Запорожской области26 сентября 2024, 21:32 • 11208 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

ОбществоВойна
zaporozhskaya-oblastЗапорожская область
ivan-fedorov-politykИван Федоров
huliaipoleГуляйполе