Захватчики нанесли 362 удара по 9 населенным пунктам Запорожской области
Киев • УНН
За сутки войска врага совершили 362 атаки на Запорожскую область, включая авиаудары и обстрелы из РСЗО. Повреждены жилые дома и инфраструктура, но жертв среди мирного населения нет.
В течение суток оккупанты совершили 362 удара по 9 населенным пунктам Запорожской области. Об этом сообщает председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, передает УНН.
Детали
В частности, зафиксировано шесть авиационных ударов по городам Гуляйполе и Темировка.
Кроме этого, 225 беспилотных летательных аппаратов различной модификации атаковали такие населенные пункты, как Приморское, Гуляйполе, Новоандреевка, Новоданиловка, Роботино, Малая Токмачка, Малиновка и Левадное.
Четыре обстрела из реактивных систем залпового огня попали в Новоандреевку и Новоданиловку, тогда как 127 артиллерийских обстрелов нанесено по территории Гуляйполя, Новоандреевки, Новоданиловки, Роботино, Малой Токмачки, Малиновки и Левадного.
Всего поступило 99 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры. К счастью, мирные жители не пострадали.
Прозвучали взрывы в Запорожской области26 сентября 2024, 21:32 • 11208 просмотров