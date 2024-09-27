Прозвучали взрывы в Запорожской области
Киев • УНН
В Запорожской области прогремели взрывы, о чем сообщил глава ОВА Иван Федоров. Ранее Воздушные Силы ВСУ предупреждали об угрозе применения баллистического оружия в регионе.
В Запорожской области прогремели взрывы. Об этом сообщает председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, передает УНН.
Взрывы в Запорожской области
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Ранее Воздушные Силы ВСУ проинформировали об обнаружении угроза применения баллистики в Запорожская области.
Взрыв в Запорожской области: сообщил глава ОВА Иван Федоров25 сентября 2024, 19:59 • 30473 просмотра