Пролунали вибухи у Запорізькій області
Київ • УНН
У Запорізькій області прогриміли вибухи, про що повідомив голова ОВА Іван Федоров. Раніше Повітряні Сили ЗСУ попереджали про загрозу застосування балістичної зброї в регіоні.
У Запорізькій області прогриміли вибухи. Про це повідомляє голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає УНН.
Вибухи у Запорізькій області
Додамо
Раніше Повітряні Сили ЗСУ поінформували щодо виявлення загроза застосування балістики в Запорізька області.
Вибух у Запорізькій області: повідомив голова ОВА Іван Федоров25.09.24, 22:59 • 31767 переглядiв