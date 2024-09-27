В Запорожье в результате последних атак рф пострадало 40 человек - Федоров
Киев • УНН
В результате российских атак на Запорожскую область пострадали 40 человек, 1 погиб. Зафиксированы разрушения на 5 локациях, повреждено не менее 100 жилых домов, власти оказывают помощь пострадавшим.
Армия рф осуществляла атаки на Запорожскую область четыре дня подряд. После последних российских ударов разрушения зафиксированы на 5 локациях, 40 человек пострадали, сообщил в пятницу начальник Запорожской ОГА Иван Федоров, передает УНН.
40 пострадавших, из которых 1 человек погиб. Три человека госпитализированы, один в тяжелом состоянии
По его словам, зафиксированы разрушения на 5 локациях, пострадали по меньшей мере 100 жилых домов.
Коммунальные службы закрывают окна ОСБ плитами и восстанавливают крыши домов. Благодаря поддержке международных партнеров, в части домов устанавливают новые окна. Жители одного из домов, который не подлежит восстановлению, получат сертификаты на новое жилье.
Пострадавшие также получают возможность временного расселения и компенсацию в размере 10 тысяч гривен для проживания, пока их дома не восстановят.
Дополнение
26 сентября войска врага совершили 362 атаки на Запорожскую область, включая авиаудары и обстрелы из РСЗО. Повреждены жилые дома и инфраструктура, но жертв среди мирного населения нет.